WAREZ “IPhone Ex” DA OGGI 31 MAGGIO SU RADIOLASER E GIA’ DISPONIBILE IN DIGITALE

WAREZ

“IPhone Ex”

DAL 31 MAGGIO IN RADIO

E GIA’ DISPONIBILE IN DIGITALE

È disponibile da giovedì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali,“IPhone Ex”, il nuovo singolo di Warez, pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Il rapper, con leggerezza, riflette sull’influenza e l’ingerenza degli smartphone nella vita di tutti i giorni.

“Oggi qualsiasi relazione è condizionata dagli smartphone. La privacynon esiste più e anche una sbirciata a un semplice messaggio ambiguo per molti può essere una prova di un tradimento. Ormai tutti interpretiamo messaggi, foto e video dando sfogo a paure e paranoie. Il mio pezzo, in chiave leggera, parla delle conseguenze che la tecnologia può avere sulla vita di tutti i giorni e ricorda a tutti quanto sia importante la privacy. Il messaggio è positivo: dare più fiducia agli altri” (Warez)

La produzione musicale di 2P nasce da una ricerca di suoni mirata a rendere leggeri i versi taglienti del rapper milanese.

Davide Lombardi aka Warez, milanese, si avvicina da adolescente alla cultura hip hop. Per anni è stato membro del gruppo Mad Soul Legacy e dell’etichetta 20100 Records, la stessa che ha realizzato il disco rap di culto a firma Mani Pulite (molto chiacchierato sui media) e con cui ha prodotto diversi lavori. Dal 2014 lavora a vari progetti solisti. Il primo, “Kaiseki”, è un album interamente prodotto da Zesta, uscito nel 2015 e dedicato a uno degli aspetti che più ama della cultura giapponese, la cucina. Nel 2016, invece, sposa il format “freestyle” prendendo le strumentali dei pezzi che più gli piacciono tra le novità discografiche (come “Shutdown” di Skepta o “Panda” di Desiigner) e dà prova delle sue capacità metriche: su Facebook questi video spopolano. Nel frattempo, continua a pubblicare video di singoli prodotti da Yazee, Low Kidd e altri nomi forti della scena italiana. Tra i rapper con cui collabora spiccano i nomi di Axos e Nerone. I video di “Quecin” e “Tu no fatto guerra” sono i più visti sul suo canale YouTube e, insieme agli altri, contribuiscono ad affermare la sua estetica da “ninja” che viaggia di pari passo alla sua passione per il Giappone, che coltiva sin da bambino. Quando a fine 2017 pubblica il nuovo singolo, “Skills”, prodotto da SickBudd, diventa presto il suo video più cliccato. È il preludio a una nuova stagione: Warez entra in studio e mentre prepara nuovi brani, si esibisce dal vivo nei festival e club di tutta Italia e l’interesse dei media nei suoi confronti cresce sempre di più. A giugno 2018 esce “Ninja”, il suo nuovo EP composto da 5 tracce prodotte da Yazee e con un titolo preso dall’appellativo con cui chiama da anni i suoi fan e loro chiamano lui. Anticipato dal singolo “Di tutto”, entrato nella Top Viral di Spotify, l’EP non ha featuring e ribadisce il legame del rapper milanese con la cultura giapponese. Nel frattempo, il brano “Skills” viene scelto per la colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”. A novembre 2018 Warez firma con l’etichetta Polydor/Universal Music e a dicembre pubblica il singolo “Casa Free” in collaborazione con Nitro seguito, a marzo, da “Double Dragon”.