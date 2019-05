SKELTERS

DA VENERDÌ 31 MAGGIO IN RADIO E IN DIGITALE

“HAWAII 5.0”

il nuovo singolo della band calabrese





Esce venerdì 31 maggio in radio e in digitale “HAWAII 5.0” (TuneCore) il nuovo singolo degli SKELTERS. Il brano è un viaggio nel mondo femminile, costellato da mille splendidi contrasti con quello maschile. È un’esperienza profonda di un amore notturno che ha il sapore del mare, è l’evasione dalla quotidianità metropolitana. Un rumore nella notte complice di una storia d’amore che lascia all’indomani un ricordo indelebile, da raccontare

«“Hawaii 5.0” rappresenta un mondo sonoro nuovo per noi – dichiarano gli Skelters in merito al nuovo singolo – abbiamo intrapreso una strada comunicativa fatta di immagini, di storie quotidiane. Si vola con la fantasia alle Hawaii mentre la storia reale è vissuta sulla costa calabrese. Ci piace pensare cheascoltando questo singolo la gente balli, che le gambe si muovano da sole».

Il videoclip, diretto da Giuseppe Cristiano, è una coloratissima carrellata dei componenti della band che cantano la canzone, interpretandola su sfondi tridimensionali, ognuno in modo personale e col proprio modo di essere. Balla e vivi. Ama e canta.

Glinascono nel 2004, fino ad oggi hanno suonato in oltre 150 date in Italia e sono partiti per 2 tour in Europa. La band è formata da(voce, chitarra, synth),(voce, chitarra solista),(basso),(batteria). Ingaggiati dalla londinese Bugbear Promotions nel corso del 2007 suonano per la prima volta aldi Londra come unica band internazionale della serata. Nel 2008 firmano con laetichetta di Manchester, e pubblicano il singolo, in promozione in esclusiva per l’Inghilterra (vinile e cd). Ingaggiati da(Italia) in collaborazione condi Birmingham, promuovono il loro primo tour in Inghilterra, lo “durante il quale suonano nuovamente aldi Londra-Camden Town, al, al, al(West Midlands). Il loro primo album ufficiale esce il 18 dicembre 2009, intitolato, prodotto e promosso dalla, distribuito da ANDRMOMEDA (ITA) e masterizzato negli storici Studios delladi New York (tecnico del suono U.E.). Contestualmente, firmano con la THIS IS CORE MUSIC (Label, Distribution, Management, Press Agency) e con la(UK) per la promozione in tutto il mondo di tre tracce inedite. Lo stesso anno, siglano un contratto di distribuzione discografica con la(by Wynona Records) che promuoverà in digitale, su, a partire da ottobre 2009, cinque brani tratti dal loro primo album. Nel 2011 la band viene scelta per aprire una data dei Subsonica nel loro Eden Tour 2011. A gennaio 2012 esce il videoclip di “ Burattini “, primo singolo estratto da “2012 EP”, in esclusiva percon la regia diNel 2014/2015 collaborano con il produttore artistico: Siamo, (il video con la regia diha oltre 24k visualizzazioni), Anima (Regia Rick Mazzucco), Chimica dell’Amore (Regia di), Senza Lei. Mentre lo scorso anno, con il produttore artistico, hanno realizzato 5 brani:Londra, Kamikaze, Eroe, Sottosopra, Ora non ci sei più. Dal 17 marzo 2017 è in rotazione, singolo che anticipa l’uscita del nuovo discoavvenuta il 20 marzo. Durante i mesi della promozione hanno l’opportunità di aprire ai Baustelle al Teatro Politeama. Dall’1 dicembre è in rotazione radiofonica, il secondo singolo estratto dal loro disco. Il videoclip che accompagna il brano e che vede come protagonista il fenomeno del web Marco Morrone (Saluta Andonio), esce sul sito del quotidiano. Dal 13 luglio è in radio il singolo estivo, seguito dal singolo, in rotazione radiofonica e in digitale dal 31 maggio 2019.