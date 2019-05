Piano triennale delle assunzioni, il Comune selezionerà con concorso pubblico 40 nuovi dipendenti

Nei prossimi tre anni il Comune di Matera assumerà 40 nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato. E’ l’effetto dell’approvazione da parte della Giunta comunale del piano triennale delle assunzioni.

Il Governo comunale ha deciso di selezionare il nuovo personale da immettere in ruolo attraverso lo strumento del concorso pubblico e di non attingere quindi alle graduatorie degli idonei delle selezioni pubbliche bandite da altre amministrazioni comunali.

Il Governo cittadino ha anche approvato il verbale finale della commissione giudicatrice con cui sono stati nominati i due vincitori del concorso pubblico per ufficiali della polizia locale che entreranno in servizio nei prossimi giorni.

“Sono soddisfatto – sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri – per la decisione della Giunta che va nella direzione di garantire l’immissione di nuovo personale attraverso i criteri della trasparenza e della meritocrazia. Un primo passo verso il completamento dell’organico comunale è stato fatto con l’assunzione di due nuovi ufficiali della polizia locale, che andranno a colmare un vuoto che durava da molti anni, in un settore strategico per la vita della città. In totale saranno quindi 42 i nuovi dipendenti a tempo indeterminato che andranno a rafforzare la struttura comunale nelle previsioni delle nuove funzioni e del ruolo conquistato dalla città. Con questa decisione, che si può definire epocale visto che da oltre vent’anni non si effettuavano concorsi pubblici per l’assunzione di personale al Comune di Matera, si garantirà l’attuazione, nei prossimi anni, dei programmi di crescita sociale e di sviluppo economico della comunità”.

Nel dettaglio il Comune assumerà:

1 dirigente settore polizia locale

5 agenti di polizia locale,

15 amministrativi contabili

7 specialisti in servizi amministrativi

3 ingegneri

1 architetti

1 ingegnere gestionale

1 agronomo forestale

1 psicologo

3 geometri

1 perito informatico

1 collaboratore di servizi tecnici