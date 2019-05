Matera 2019, si cercano arredi per allestire il Parco del castello per il progetto Petrolio

CERCASI MERENDER* A MATERA

Il progetto artistico “Le Merende” approda a Matera per Petrolio. Uomo e Natura nell’era dell’Antropocene, e chiede il vostro aiuto per trasformare il Parco del castello in un’oasi di scambio e dono

nell’ambito di

Petrolio. Uomo e natura nell’era dell’Antropocene

a cura di Francesco Scaringi e Giuseppe Biscaglia

sezione Giacimenta a cura di Michele Di Stefano e Francesca Corona

—

Petrolio è un progetto di Matera Capitale europea della cultura 2019

co-prodotto con Fondazione Matera-Basilicata 2019

e Associazione Basilicata 1799

—

Fino al 7 giugno siamo alla ricerca di arredi e merender* per prenderci cura del Parco de Castello Tramontano di Matera dal 14 al 16 giugno.



Per partecipare scrivi a merendeoasis@gmail.com o chiama

lo +39 333 7993611 entro il 10 giugno 2019.

COSA TI MERITI? TUTTO.

Il Parco del casello di Matera, location del progetto Petrolio. Uomo e natura nell’era dell’Antropocene, dal 14 al 16 giugno 2019 accoglierà gli eventi della sezione “Giacimenta”, con opere originali di Maria Hassabi, Alessandro Sciarroni e Silvia Rampelli. L’obiettivo dei curatori della sezione, Francesca Corona e Michele Di Stefano, è quello di farne un’oasi dentro la città, dialogando con gli abitanti e animandolo con la presenza di tutte e tutti.



A tale scopo, per trasformarlo in un habitat naturale in cui trovare ristoro, il collettivo Industria Indipendente ha pensato a un’edizione specifica del progetto artistico Le Merende, che prevede la creazione di uno spazio temporaneo in cui artist*, cittadin*, liber* professionist*, amator* possono scambiare pratiche, offrire oggetti materiali e immateriali secondo principio di gratuità. A prescindere da dove vieni, dove devi andare, quanto tempo hai, quanto guadagni, dentro la colonia delle Merende puoi passeggiare, ballare marimbo fino a perdere il fiato, leggere indisturbat*, conoscere e interagire con nuove specie, spogliarti, essere liber*.



In particolare il collettivo cerca per allestire il Parco del castello e farne uno spazio comodo per tutti:

– tessuti di ogni tipo, tappeti, asciugamani;

– sedute;

– libri, vinili.



Siamo poi alla ricerca di alcune figure che si prendano cura dello spazio, offrendo alla città ciò di cui sono appassionati:

– tatuatori, tatuatrici

– lettori, lettrici di tarocchi, mano, futuro

– massaggiatori, massaggiatrici

– qualcuno che vuole condividere la propria conoscenza particolare

– collezionatori di vinili



Tutti i materiali messi a disposizione sono ovviamente recuperabili alla fine dell’evento, ma possono essere anche donati in forma permanente al progetto artistico.



La parola Merende significa infatti “quello che ti meriti” e vogliamo riportare questo significato ad una possibilità reale, che non riguarda solo bambin* e ragazz*, ma ognuno di noi.