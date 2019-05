Il 2 giugno a Matera la Giornata Nazionale dello Sport

Arti marziali, calcio, basket, pallavolo, badminton, tennis tavolo, ginnastica, bocce, e poi ancora: tiro a segno, atletica, ciclismo, scherma, rotellistica, nordic walking.

Una scorpacciata di sport praticato che avrà come scenario Matera nella giornata del 2 giugno. Dallo stadio al castello Tramontano, da piazza degli olmi a piazza San Pietro Caveoso: Matera si accinge ad ospitare una serie di esibizioni e di gare organizzate dal Comune di Matera in collaborazione con il Coni in occasione della XVI Giornata nazionale dello Sport e in coordinamento con Uisp e Fondazione Matera 2019.

Il programma delle attività è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte: l’assessore allo Sport del Comune di Matera, Giuseppe Tragni, la manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Ariane Bieou, il presidente regionale del Coni, Leopoldo Desiderio, il presidente regionale della Uisp, Michele Di Gioia e il presidente regionale della Federazione italiana Taekwondo, Tommaso Petrelli, oltre ad alcune delegazioni delle società sportive che hanno organizzato gli eventi sul territorio.

“Matera sarà protagonista – ha sottolineato l’assessore Tragni – con un cartellone ricchissimo di attività. Ed è nostra intenzione rendere l’appuntamento fisso, perché la città ha un tessuto robusto di cultura e pratica sportiva. Il cartellone – prosegue l’Assessore Tragni – è articolato in tre macroaree. Il programma sportivo organizzato dal Comune in collaborazione con il Coni con il coinvolgimento di ben 18 federazioni. L’Open Playful Space realizzato dall’Uisp e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Il gran evento serale della Federazione TaekWonDo. Molti gli spazi urbani teatro delle iniziative: dal Boschetto al Castello, da piazza San Francesco a via Sicilia (che ospiterà i ciclisti) mentre allo stadio scenderanno in campo gli sport di squadra (basket, volley, calcio). Tra le presenze notevoli il debutto del tiro a segno che non ha ancora un comitato regionale e gli appuntamenti con il comitato italiano paralimpico. In ogni caso, se ci sarà maltempo, le attività all’aperto si riverseranno al PalaSassi”.

“Matera – ha commentato il presidente lucano del Coni, Leopoldo Desiderio – sarà riferimento nazionale per una giornata che si svolgerà in tutta Italia. Abbiamo cominciato a lavorare da dicembre scorso al successo della manifestazione e siamo grati a Luca Corsolini della Fondazione Matera 2019 per il contributo dato. Ringraziamenti che vanno estesi ai tanti protagonisti della giornata e che hanno reso possibile un evento così importante”.

“Gli appuntamenti nel weekend dell’Open Playful Space – ha evidenziato Ariane Bieou, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019 – sono la punta dell’iceberg di due anni di lavoro. Abbiamo costruito comunità, trasmettendo a vicenda i valori di sport e cultura. La Uisp è riuscita perfettamente a realizzare questa contaminazione. Le attività in programma hanno la particolarità – ha detto – di ricucire e ricollegare parti di città unendo attività che sportive e performance artistiche di qualità nell’ambito della street art, le arti performative e il parkour. E’ stato un lavoro di fondo importante per Matera 2019, coinvolgendo tutti i quartieri, lasciando segni in diversi punti dello spazio urbano, in una città che cambia colore”.

Il presidente regionale della Uisp, Michele di Gioia ha raccontato i “due anni di co-creazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019. Abbiamo cominciato nel giugno 2017 partendo dall’idea forza che ci vogliono linguaggi semplici e inclusivi per coinvolgere i cittadini nel progetto della capitale europea della cultura. La contaminazione lascerà segni visibili grazie alla collaborazione con MomArt. La street art ha permesso di coinvolgere i più giovani così come attività di strada come la giocoleria o lo skate ci hanno permesso di animare luoghi poco vissuti della città come piazza Firrao. Quindi noi non organizziamo un evento ma concludiamo 2 anni di attività. E diffondendo la cultura del fare movimento con l’Arte dello spostamento (Add) mettiamo assieme benessere fisico e fruizione degli spazi urbani, un’eredità che andrà oltre Matera 2019”.

La giornata nazionale dello sport sarà conclusa da una grande esibizione di taekwondo. Il presidente regionale Fita Tommaso Petrelli ha illustrato l’appuntamento con il Demo Team, la squadra dimostrativa della World Taekwondo che, in questi giorni, si sta mettendo in mostra in diverse città italiane con il proprio progetto di pace attraverso lo sport. Il tour, organizzato dalla Federazione italiana di taekwondo (FITA), è inserito infatti nel programma della THF – la fondazione umanitaria di taekwondo che da anni opera a sostegno delle popolazioni disagiate dando loro un’opportunità di ripresa anche attraverso questa disciplina – e contribuisce al processo di pace tra le due Coree. Il “Demo Team” concluderà poi la sua spettacolare performance al Foro Italico di Roma, in occasione del World Taekwondo Grand Prix che si svolge nella Capitale dal 7 al 9 giugno.

Per un giorno Matera sarà capitale di questa popolare arte marziale. Saranno in città il presidente mondiale dell’ITF, il maestro che ha introdotto la disciplina in Italia e il presidente della Fita Angelo Cito. L’appuntamento alle 20 in piazza San Pietro Caveoso.