Forestazione, a breve l’apertura dei cantieri come da programma Il 3 giugno al via i cantieri delle ex vie blu

I segretari generali regionali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, rispettivamente Vincenzo Esposito, Vincenzo Cavallo e Gerardo Nardiello, comunicano che sono in atto le interlocuzioni con i responsabili della forestazione della Regione Basilicata per portare avanti il lavoro di programmazione della attività e dei progetti cosi come previsto dagli accordi intrapresi dalla Regione Basilicata con i sindacati.

l prossimo 3 giugno è infatti previsto l’avvio dei cantieri per la platea dei lavoratori delle ex vie blu- circa 600 unità – mentre entro la prossima settimana le parti si rincontreranno per confermare la partenza dei cantieri della platea dei forestali nella settimana del 10.

I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil stanno portando avanti con responsabilità gli impegni presi nei confronti dei lavoratori forestali, consapevoli delle difficoltà della platea che tra i vari progetti coinvolge circa 5mila lavoratori. Al contrario di altre sigle sindacali, più preoccupate di proclami che di fatti reali, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil stanno portando avanti quanto avviato nell’interesse di tutti i lavoratori interessati.