EMIS KILLA

TIJUANA

IL NUOVO SINGOLO DISPONIBILE DA VENERDÌ 31 MAGGIO

IN STREAMING E DOWNLOAD

E DA VENERDÌ 7 GIUGNO IN ROTAZIONE RADIOFONICA

IL BRANO ANTICIPA IL NUOVO ALBUM

“SUPEREROE BAT EDITION”

FUORI OVUNQUE IL 21 GIUGNO



Esce venerdì 31 maggio, in streaming e nei digital store “Tijuana”, il nuovo singolo di Emis Killa, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 7 giugno e anticipa il repack “Supereroe Bat Edition” (Carosello Records), in uscita il 21 giugno.

Emis Killa commenta così la canzone: “Tijuana è un brano dalle sonorità calde, ma capace di essere longevo nonostante sia concepito per essere una hit estiva. Questo perché il testo non fa nessun riferimento all’estate. Europa e Sud America si incontrano in questa sperimentazione musicale: il sample vocale ricorda l’Italia anni 60, ma il titolo (che nient’altro non è che il nome della ragazza descritta) fa inevitabilmente pensare al Messico. In realtà questo brano non ha né luogo né etnia, ma i riferimenti alla ragazza fanno pensare alla classifica teenager ribelle nata nello stivale. Il sound è coinvolgente e basta mettere in play per cominciare a ballare. Tutti conosciamo una Tijuana, che ci ha fatto penare o che ha fatto penare un nostro amico. Ascoltare per credere!”

Il brano è il secondo estratto da “Supereroe Bat Edition”, che oltre a contenere le tracce dell’album disco d’oro “Supereroe”, come “Fuoco e Benzina” (disco di platino con oltre 30 milioni di stream su Spotify), “Rollercoaster” (doppio disco di platino che ha totalizzato ad oggi oltre 31 mln di visualizzazioni su YouTube e 37 mln di stream su Spotify) e“Claro” feat. Vegas Jones e Gemitaiz, include il nuovo singolo “Tijuana”.

Il repack contiene anche “La mia malattia”, brano con oltre 3 milioni di stream su Spotify, e due inediti: “Batman” feat. Nayt e prodotta da Big Fish e “Montecarlo” feat. Geolier e prodotta da Dat Boi Dee.

Emis Killa ha inoltre annunciato un tour estivo con live e dj-set in tutta la penisola. Lo show vedrà alternarsi i maggiori successi del rapper(“Parole di ghiaccio”, “Soli Assieme”, “Vampiri” solo per citarne alcuni) con le hit dell’ultimo disco.

Qui di seguito tutte le date:

Venerdì 7 giugno 2019 || Rivalta di Gazzola (PC)

Domenica 9 giugno 2019 || Treviso @ Core Festival

Sabato 15 giugno 2019 || International Motor Days

Venerdì 12 luglio 2019 || Forte dei Marmi (LU)

Sabato 13 luglio 2019 || Boario Terme (BS)

Venerdì 16 agosto 2019 || Red Valley Festival

Lunedì 19 agosto 2019 || Benetutti (SS)

Domenica 8 settembre 2019 || Sesto San Giovanni (MI) @ Carroponte

Più di 25 certificazioni tra dischi d’oro e platino, oltre 3.000.000 fan sui social, più di un milione di iscritti al canale Youtube, oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un successo editoriale con il suo libro “Bus 323. Viaggio di sola andata”, conduttore televisivo e radiofonico… Emiliano Giambelli è riuscito in pochi anni ad imporsi come uno degli artisti più autentici, veri e talentuosi della scena rap e musicale italiana. Emiliano Giambelli, in arte Emis Killa, classe 1989, comincia ad avvicinarsi al rap a 14 anni e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche perfette, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Nel 2011 firma con Carosello Records e pubblica “Il Peggiore”, singolo che anticipa il disco “L’erba cattiva”. Il 2012 diventa l’anno di Emis Killa, consacrandolo come la grande rivelazione del rap italiano. “L’erba cattiva” fa il suo esordio in classifica al 5° posto, raggiunge il Disco di Platino e rimane stabile per 1 anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita. Il singolo“Parole di ghiaccio” si aggiudica il disco di platino digitale. A febbraio 2012, inoltre, prende il via “L’erba cattiva tour”, che fino a metà settembre 2012 registra ovunque il sold out. Dopo un anno di trionfi e soddisfazioni, Emis Killa si rimette al lavoro per scrivere i brani che faranno parte del nuovo disco, “Mercurio”, che esce il 22 ottobre 2013 e debutta al #1 della classifica degli album più venduti, conquistando il Disco di Platino. Nello stesso anno, è tra i protagonisti di uno degli eventi hip hop più popolari al mondo, i Bet Hip Hop Awards, che si tengono ogni anno negli Stati Uniti e che vengono trasmessi sul canale BET negli Stati Uniti, UK e Africa. Sempre nel 2013, l’artista firma la colonna sonora dei Mondiali di Sky Sport con il brano “Maracanã”, realizzato per l’occasione. Il singolo raggiunge il 1° posto su iTunes, dove si mantiene stabile dal giorno di uscita, e registra 3 milioni di visualizzazioni in 10 giorni, ottenendo la certificazione Platino digitale. Nel novembre 2014 esce per Rizzoli il suo primo libro “Bus 323. Viaggio di sola andata”, che diventa subito un successo editoriale. Nel 2016 Emis Killa è tra i giudici della quarta edizione di The Voice e a fine anno pubblica “Terza Stagione”, il suo terzo album in studio, che esordisce al 1° posto della classifica album e viene certificato Oro. Il disco contiene i tre singoli “Non era vero”, “CULT”, il brano disco di Platino digitale e “Dal basso”, che in poche ore raggiunge il milione di views su YouTube. Al disco seguono i singoli“Parigi” (feat. Neffa) certificato disco d’oro digitale e “Non è facile”(feat. Jake La Furia). A fine 2017 esce un nuovo inedito, intitolato“Linda” (disco di Platino digitale), prodotto da Don Joe dei Club Dogo e composto dal rapper stesso insieme a Federica Abbate. A febbraio 2018 Emis Killa pubblica “Serio”, nuovo singolo certificato Disco di platino, registrato in collaborazione con Capo Plaza, che raggiunge da subito i vertici della classifica Top 50 di Spotify. Nell’estate del 2018Emis Killa pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” che raggiunge i vertici delle classifiche di Spotify ottenendo il doppio disco di platino digitale. Anticipato dal singolo “Fuoco e benzina” (certificato disco di platino digitale), il 12 ottobre esce “Supereroe” che esordisce al primo posto della classifica degli album più venduti, con tutte e 13 le tracce che lo compongono stabili in TOP 50 di Spotify. L’album viene inoltre certificato disco d’oro.

LINK: