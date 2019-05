BENJI & FEDE – DOVE E QUANDO SU RADIO LASER DA OGGI VENERDI’ 31 MAGGIO

BENJI & FEDE

Dopo 3 mesi interrompono il loro silenzio

con un nuovo singolo

DOVE: OVUNQUE

QUANDO: IL 31 MAGGIO

“Dove e Quando” è il nuovo singolo di Benji & Fede che tornano il 31 Maggio dopo 3 mesi di silenzio dal mondo musicale e social.

Il duo pop più famoso d’Italia per questo nuovo brano si avvale ancora della collaborazione di Merk & Kremont, riformando la squadra del successo di “Tutto per una ragione” che ha dominato le classifiche nel 2017 raggiungendo la certificazione di Doppio Disco d Platino.

Benji & Fede sono reduci da 4 anni straordinari in cui i loro 4 album hanno raggiunto 4 numeri 1 in classifica ottenendo risultati importanti, oltre ad essere entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti.