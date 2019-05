A Marconia, riunione del Tavolo Verde

Venerdì 31 Maggio 2019 alle ore 18:00 nei locali della delegazione comunale di Marconia , si terrà Pubblica Assemblea del Tavolo Verde, per fare il punto sullo stato di crisi in cui versa il mondo agricolo anche in seguito alla grandinata del giorno 12 Maggio 2019, che ha colpito migliaia di aziende agricole del territorio.

“I produttori agricoli – è scritto in un anota del tavolo Verde – oramai esasperati dal perdurare della crisi che investe il settore, ancora una volta lanciano un grido di allarme alle istituzioni e alle forze politiche e sociali perchè si attivino per dare risposte concrete in tempi brevi ad un settore strategico e fondamentale per il futuro del territorio regionale.

E’ convinzione comune che lo stato di crisi del comparto agricolo-zootecnico investe sia la piccola che la grande azienda, le cui conseguenze non vanno soltanto a colpire i bilanci delle unità produttive, ma si riflettono in modo sempre crescente sull’occupazione e sull’economia in generale.

I produttori agricoli sono convinti che le istituzioni e i partiti, ognuno per la propria parte, potranno dare risposte ordinarie e soprattutto straordinarie ad un mondo che svolge un ruolo fondamentale nell’interesse pubblico e generale e che crede nella democrazia e nella libera iniziativa.”

“Il superamento dell’attuale stato di fatto necessita di interventi unitari – continua la nota – così come dovrà essere unitario, per tutte le forze in campo, lo sforzo per ridare speranza e prospettiva a chi, a diverso titolo, è legato al mondo agricolo e al territorio.

L’UNITA’ delle organizzazioni di categoria, dei movimenti e dei sindacati, almeno in questa fase, potrà rappresentare una condizione essenziale – conclude – per raggiungere un obiettivo comune che è quello di rilanciare il settore.”