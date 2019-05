L’Associazione della stampa al voto, ecco le liste

I 232 giornalisti iscritti all’Associazione della Stampa di Basilicata andranno alle urne sabato 1 giugno 2019, nei seggi di Matera e Potenza dalle ore 10 alle ore 19, per rinnovare gli organismi dirigenti del sindacato unitario della categoria. È quanto scritto in una nota dell’Assostampa lucana, in cui è spiegato che i giornalisti “dovranno eleggere il nuovo consiglio direttivo (composto da sette giornalisti professionali e due collaboratori), e i collegi dei probiviri e dei revisori dei conti”. Per l’elezione del consiglio direttivo, sono state presentate nei termini stabiliti dall’assemblea generale quattro liste, due di giornalisti professionali, due di collaboratori. Per i giornalisti professionali sono state presentate la lista “#ControCorrente Basilicata” e la lista “Stampa Libera e Indipendente”. Nella lista “#ControCorrente Basilicata” i candidati sono: Nicoletta Altomonte, Renato Cantore, Antonio Coronato, Sandro Maiorella, Grazia Napoli, Angelo Oliveto e Serafino Paternoster. Nella lista “Stampa Libera e Indipendente” i candidati sono: Margherita Agata, Alessandro Boccia, Pierantonio Lutrelli, Eustachio Follia, Vincenzo Fontanarosa, Luca Mennuni e Annamaria Sodano. Per i giornalisti collaboratori sono state presentate la lista “#ControCorrente Basilicata” e la lista “Stampa Libera e Indipendente”. Nella lista “#ControCorrente Basilicata” i candidati sono: Domenico Ciancio e Giuseppe Cutro. Nella lista “Stampa Libera e Indipendente” i candidati sono: Angela Pepe e Leandro Domenico Verde. Per il collegio dei revisori dei conti sono eleggibili tutti gli iscritti all’Associazione. Per il collegio dei probiviri sono eleggibili i soci con almeno dieci anni di iscrizione alla Associazione.

