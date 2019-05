Il Vespa Club Bari ed il Giro Dei Tre Mari

Il Vespa Club Bari è conosciuto sul territorio Pugliese, Nazionale ed Internazionale quale organizzatore del Giro Dei Tre Mari evento unico nel suo genere per i Vespisti e Lambrettisti di tutto il mondo. Il Giro Dei Tre Mari, evento nato intorno agli anni cinquanta quale manifestazione agonistica per volontà della famiglia Agnelli rimase in auge sino al 1964, anno che vide la sua ultima edizione. Era una gara di regolarità che durava una settimana e che vide premiato anche il barese Nicola Viola, vespista doc e socio FMI dal 1957 e che nel corso delle sue edizioni ha interessato diverse città italiane. Nel 2004 il Vespa Club Bari in collaborazione con gli amici di Lecce decide di riproporre il “ Giro” secondo la formula della rievocazione storica seppur mantenendone intatta la identità; e in via continuativa sino ad oggi il Giro arriva puntuale e ricco di novità. La Mission “E’ una occasione unica per i vespisti e per chi ama questo mondo– una lunga passeggiata in Vespa e Lambretta alla scoperta del territorio e della sua enogastronomia, una tradizione che si rinnova e che nella passione comune per questo fantastico mezzo a due ruote trova la sua forza”, con l’aggiunta di partecipazione delle Lambrette, in quanto scooter con cambio meccanico al manubrio. Il “Giro dei Tre Mari” edizione 2019 vedrà protagonisti oltre 250 equipaggi che in Vespa e Lambrette d’epoca, percorrerà oltre 900 km attraverso la Puglia, la Basilicata, e la Calabria. Al raid non competitivo parteciperanno, sempre organizzati a squadre, appassionati delle due ruote di tutte le regioni italiane ma anche tedeschi francesi ed inglesi a riprova del fatto che il brand Giro Dei Tre Mari Low Cost in Vespa e Lambretta è davvero universalmente riconosciuto; le tappe più significative saranno, Matera,Brindisi, Maratea, Sapri, Taranto, Policoro e Nova Siri. Il Giro si svolge sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana della quale il Vespa Club Bari– con

i suoi oltre duemila iscritti – è parte integrante, e con il patrocinio di Città dei Motori, la rete dell’ANCI che raggruppa i Comuni del Made in Italy motoristico, ed ultimamente con il Patrocinio della

Fondazione Matera 2019. Una iniziativa davvero bella e che nelle precedenti edizioni non ha lasciato spazio ad oltre 100 fans della Vespa e Lambretta,i quali non sono riusciti – per motivi di numero chiuso – ad iscriversi; a loro sarà riservata la edizione del 2019. Qualche Numero del Vespa Club Bari. – Federato FMI Federazione Motociclistica Italiana ed Associato CONI dal 1999

– Oltre 2000 Iscritti, contemporaneamente al Vespa Club Italia ed alla FMI

– Club costituito nel 1998

– Unica MISSION quella di offrire ai propri Associati, servizi, e vantaggi e tanto divertimento

– Manifestazione di Punta del club il Giro dei Tre Mari nel 2019 15^ Edizione… !!!!

– Punto di riferimento a Bari ed in Puglia per la FMI.

– Il Giro dei Tre Mari posizionato dalla FMI ambito Grandi Eventi ‘’Manifestazioni d’Eccellenza.

I NUMERI

Giro dei Tre Mari ’’Special Edition MATERA 2019’’

Alcuni Numeri significativi, per comprendere che cosa è il 15° Giro dei Tre Mari 2019, nata come revocazione storica del Giro dei Tre mari che la Piaggio utilizzava per pubblicizzare la Vespa negli anni 50. Oltre 900 km da percorrere in Vespa o Lambretta, oltre 250 partecipanti , in media oltre 30 squadre estere con 30 partecipanti provenienti da Germania, Francia-Normandia- ed Inghilterra, oltre alla presenza di appassionati di Vespa e Lambretta , da tutte le Regioni Italiane. Dal 31 Maggio al 2 giugno, si svolgerà la 15° edizione del Giro dei Tre Mari ‘’Special Edition MATERA

2019’’, su un percorso che percorrendo strade più o meno conosciute della Puglia Basilicata e Calabria attraverserà le location, con controlli a tempo e a timbro, facendo un percorso non solo Turistico ma “guidato” attraversando strade di campagna e collinari che i partecipanti gradiscono molto. Ormai considerato “un appuntamento – classico” nel mondo degli appassionati degli Scooter con marce meccaniche al manubrio. Si prevede che oltre 200 mezzi tra Vespe e Lambrette, nella edizione 2019 affronteranno, quelli che tutti amano, la versione più guidata del “Giro dei Tre Mari”. Il Vespa Club Bari , ha un anno per impegnarsi con tutto il suo staff a realizzare un evento che come di consuetudine dovrà differenziarsi dall’anno precedente.

Il Giro dei Tre Mari, La tradizione vuole che si parte da “un” mare, ma l’importante è che si arriva a toccare i Tre Mari l’Adriatico, lo Ionio ed il Tirreno.

Il Vespa Club Bari sta lavorando sulla Logistica e la divisione delle varie Tappe. Ai partecipanti, sono gradite tappe nelle quali si percorrono molti chilometri.

Sarà prevista che la carovana dei Tremaristi, farà tappa domenica mattina 2 Giugno a Matera, durante l’anno in cui Matera è Capitale della Cultura.

Appuntamento per la Partenza il 31 Maggio 2019

Tutte le tappe della manifestazione, ruoteranno alla Basilicata e alla provincia di Matera. Mentre la

Terza ed ultima tappa, andrà a toccare la città di Matera.

Tutto il gruppo, inizierà ad arrivare presso Matera, intorno alle 9.30, per ripartire intorno alle 12.00

Il Presidente del Vespa Club Bari

Maurizio De Pasquale