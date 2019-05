L’appuntamento del 7 Giugno spostato a Domenica 2

Salta il mercato di Venerdì 7 Giugno. In vista della manifestazione fieristica “Sportivity”, in programma dal 7 al 9 Giugno, su disposizione del Servizio municipale attività produttive è stato disposto l’anticipo a Domenica 2 Giugno del turno mercatale originariamente previsto per Venerdì 7.

Gravina in Puglia, 30 Maggio 2019