PIPPI DIMONTE, CONTRABBASSISTA E COMPOSITORE JAZZ IN GIRO PER IL MONDO

Giuseppe”Pippi” Dimonte è un giovane bassista, contrabbassista e compositore che ha iniziato gli studi classici al Conservatorio Duni di Matera all’età di 14 anni. A 19 anni si trasferisce a Bologna per continuare gli studi al Conservatorio Martini in ambito jazz che ormai è la sua nuova grande passione.

Qui lo notano subito e viene chiamato a far parte dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta da Franco Piersanti per uno spettacolo con il regista Nanni Moretti. Inizia quindi una serie di collaborazioni a tutto campo dapprima in band con gli altri studenti del Conservatorio e poi mano mano con musicisti di fama internazionale quali Antoine Boyer, Sebastien Ginieux, Adrien Moignard, Tolga During, Nilza Costa, Fabio Curto, Teodosii Spassov, Tchavolo Schmitt ecc. Nonostante la giovane età (classe 1991) ha suonato in club e teatri di vari paesi quali Spagna, Francia, Olanda, Svizzera. Germania, Polonia, Romania e recentemente anche in Cina precisamente a Shanghai oltre che in varie città italiane.

Ha pubblicato tre CD con brani tutti di sua composizione dove il basso elettrico o il contrabbasso sono i protagonisti indiscussi di tutte le tracce:

1. MORNING SESSION (FonoFabrique 2014) – Pippi Dimonte & Overcrowded Duo – è il suo primo lavoro discografico da leader. L’album si inserisce nel filone Jazz- Funk-Fusion, stile Jaco Pastorius, che vede appunto il basso elettrico protagonista e conduttore alla pari degli altri strumenti. Con Pippi Dimonte al basso elettrico, Alessandro De Lorenzi chitarra, Nicola Benetti batteria. Per ascoltarlo www.pippidimonte.bandcamp.com

2.HIERONYMUS (FonoFabrique 2016) – Pippi Dimonte 5tet – La chiave di lettura di questo secondo album è tutta nel suo titolo. Infatti buona parte dei brani sono stati composti dopo aver visto una mostra del pittore fiammingo Hieronymus Bosch. L’impressione suscitata dal visionario ed indecifrabile artista vissuto fra il 1450 e il 1516 è stata grande ed i pezzi ispirati dalle sue opere sono ben identificabili nel Cd (Hieronymus, Macramè, Sigfrid, Vanilla). Con Pippi Dimonte contrabbasso, Marco Vecchio sax, Simone Salvini tromba, Alessandro De Lorenzi chitarra, Nicola Bdnetti batteria. Per ascoltarlo www.pippidimonte.bandcamp.com

3.TRIO MEZCAL (Majara 2018) è il terzo album e prende il nome dal Trio omonimo da lui guidato. Con questo lavoro Dimonte si tuffa nel Mediterranean Jazz, la corrente musicale che cattura ritmi e suoni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo per fonderli con il Modern Jazz di matrice nord europea. Trio Mezcal rappresenta l’incontro fra l’eleganza del jazz con la profondità della musica arabofona e mediterranea, la forza delle percussioni di radice africana con l’imponenza delle chitarre elettriche dal mondo occidentale contemporaneo. Con Pippi Dimonte al contrabbasso, Alessandro De Lorenzi chitarra, Lorenzo Viale percussioni. Per ascoltarlo www.triomezcal.bandcamp.com

Nel 2015 con il suo Pippi Dimonte 5tet è terzo classificato al Festival Nazionale dei Conservatori di Frosinone.

Nel 2016 con il brano “Neukölln” (dall’album Hieronymus) vince il premio Best Composition al Festival Jazz di Sibiu (Romania) e sempre nello stesso anno il premio Best Instrumentist (Contrabbasso) al Festival Jazz in the Park di Cluj-Napoca (Romania).

Fra i tanti riconoscimenti e recensioni la rivista jazz americana “Bird is The Worm” lo ha citato fra i più promettenti contrabbassisti non statunitensi della scena jazzistica internazionale per la realizzazione dell’album Hieronymus. Su Google è possibile leggere le numerose recensioni o articoli a lui dedicati. Pippi Dimonte è inoltre presente su YouTube in oltre un centinaio di video sia come leader sia come sideman, in quest’ultimo ruolo è presente anche in diversi album realizzati per altri.

Musicista professionista originario di Bernalda vive a Bologna ed è sempre in giro per l’Italia e l’Europa con progetti differenti che gli consentono di esprimersi con grande versatilità in ogni contesto musicale. Attualmente è impegnato in due nuovi progetti: Trio Mezcal www.triomezcal.com e con l’Ensemble Majara www.majaramusic.com . Con quest’ultimo è in fase di preparazione il suo quarto album che uscirà per il prossimo autunno.