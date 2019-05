Nasce a Policoro la prima “Academy Picerno”

E’ nata ufficialmente la “Academy Picerno“, con sede a Policoro , guidata dal responsabile tecnico Giovanni Iannella. L’Academy vuole essere un importante percorso formativo per i giovani calciatori, guidati da personale di alta specializzazione, grazie alle quali si avrà la possibilità di acquisire competenze importanti nel settore calcistico. La prima Academy Picerno nata sul territorio jonico lavorerà a stretto contatto con la società del Picerno, e già per il mese di giugno saranno organizzati diversi appuntamenti con stage ed iniziative varie. E’ anche un tassello importante per la Società che si appresta ad affrontare il campionato di Lega Pro, ed è la continuazione di un progetto che da sempre ha visto la società -come sottolinea il direttore generale Enzo Mitro- sempre in prima fila per la crescita di giovani calciatori. Picerno, lo ricordiamo, è una delle realtà calcistiche lucane con il più ampio e partecipato settore giovanile. Già la prossima settimana la società del Picerno, alla presenza del dg Enzo Mitro, si recherà a Policoro per un primo incontro con le famiglie.

