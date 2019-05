Camerata per le Arti: Omaggio in musica per Leo Olivieri

Un omaggio in musica a Leo Olivieri per ricordare un giovane appassionato scomparso prematuramente.

Il concerto intitolato “Dedicato a Leo”, che si terrà l’1 giugno a Matera al Santuario della Palomba (ingresso gratuito), è promosso dal direttore artistico della Camerata delle Arti, Francesco Zingariello che si esibirà nel corso della serata; con lui Angelo Nigro al pianoforte.

Alla serata – sottolineano gli organizzatori – parteciperanno anche amici di Leo e conoscenti che contribuiranno a rafforzare il suo ricordo, riportato anche in una sua frase: “Dio creò la musica per rendere l’uomo meno solo e dare espressione ad ogni sfumatura della sua anima”.

Aggiunge Francesco Zingariello: “La serata che ho fortemente voluto rappresenta un doveroso segnale di affetto e vicinanza ai chi ha voluto bene a Leo, al quale sono legato in modo particolare. Credo che la musica lo avrebbe reso felice ancora per molto tempo, se il destino non avesse deciso diversamente. Per questo il mio invito a partecipare è ancora più forte”.

