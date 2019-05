STEFY EVITA – A POCHI METRI DA TE

STEFY EVITA

FUORI ORA

A POCHI METRI DA TE

Per HONIRO ENT

Fuori adesso “A pochi metri da te” il nuovo singolo di Stefy Evita per Honiro Ent.

“A pochi metri da te” è un brano – racconta Stefy Evita – che sento particolarmente, racconta una storia che ho vissuto in prima persona quando andavo a scuola.

Quando si è giovani è facile avere dubbi e non sentirsi all’altezza ma, il messaggio della canzone è chiaro e si rivolge a tutti: non bisogna cambiare se stessi solo per cercare di piacere agli altri.

BIOGRAFIA

Stefania Evita Panizzo, in arte Stefy Evita, viene dalla provincia di Venezia.

Nata in una famiglia di musicisti, comincia fin da piccola a mostrare interesse per la musica e in particolare per il canto.

A 16 anni, dopo aver vinto la “Runaway Competition”, un concorso indetto dai Finley, decide di provare a fare della musica la sua professione.

Autodidatta, comincia con le prime esperienze live in vari locali della zona accompagnata da suo papà.

Ai casting per la terza edizione di X Factor, arriva al Boot Camp fra gli ultimi 8, edizione poi vinta da Marco Mengoni.

Ha partecipato ad alcune edizioni del Company Tour di Radio Company oltre a varie esperienze in studio di registrazione collaborando in vari Remix dance e lavorando alla produzione di brani propri inediti.

YouTube : stefyevita