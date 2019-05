PRECISAZIONI ASSESSORE MERRA SU CONFERENZA STAMPA BUCALETTO

“Nessuna fibrillazione in Giunta regionale, non sono mai andata su tutte furie, non ho subito nessuna invasione sulle competenze legate alle infrastrutture”.

E’ questa la precisazione dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, riguardo a un articolo di stampa pubblicato, nei giorni scorsi, da un quotidiano locale in riferimento alla conferenza stampa, tenutasi in Regione, sulla firma di un protocollo per la realizzazione di nuovi alloggi al rione Bucaletto di Potenza.

“ Ho scelto di non intervenire alla conferenza stampa in questione – spiega l’assessore – perché si trattava di un’azione per la quale la sottoscritta non ha avuto alcun ruolo. Le parole del presidente Bardi, proferite nel corso della conferenza stampa riguardo al rigido controllo che la Regione effettuerà circa la tempistica dell’intervento, rappresentano, per il mio mandato assessorile, la presa in carico della questione. Per il dipartimento – conclude la Merra – era presente alla conferenza stampa il responsabile dell’azione, Giovanni Di Bello”.

