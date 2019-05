PIETRAPERTOSA IN MARCIA PER LA CULTURA: NOMINATA CAPITALE DEL “ VIAGGIO AL CUORE DELLA VITA IN BASILICATA”

Nel cuore della Basilicata,

Nel cuore del Parco di Gallipoli Cognato : le Dolomiti Lucane. Da qui, da Pietrapertosa paese piu’ alto della Basilicata, in occasione della marcia della cultura del 24 maggio , comincia il “Viaggio al cuore della vita” , il programma regionale di turismo emozionale. Riconoscimento comunicato dall’organizzatore Arch. Tomangelo Cappelli che con emozione ed attenzione ha partecipato all’intero percorso che ha visto istituzioni, associazioni, scuola e comunità intera uniti alla riscoperta dell’autenticità di un territorio per certi versi duro ma che può offrire tanto dal punto di vista turistico grazie al grande attrattore “Volo dell’Angelo”, alle vie ferrate, ai percorsi naturalistici che ogni anno fanno riscontrare numerose presenze nei due paesi dolomitici Pietrapertosa e Castelmezzano . Con Matera capitale europea della cultura 2019 è fondamentale che si mettano in campo programmazioni e azioni per avviare processi volti alla valorizzazione turistica e allo sviluppo economico del territorio ricco di storia, di cultura e di tesori nascosti, dove il senso di appartenenza e il senso di comunità possono rilanciare e far conoscere tutte le piccole realtà lucane, attraverso processi che mettono al centro la comunità e le peculiarità di un territorio ancora genuino e semplice che custodisce segreti e valori che si stanno perdendo. Dove la gente si saluta e chiacchiera per strada, dove i bambini giocano e cantano nei vicoli, vivendo una vita di qualità.

Nella quotidianità spesso disprezzata risiede l’autenticità di questi posti, che è un tesoro da custodire e da trasmettere e che può creare nuove opportunità occupazionali. A tal proposito l’Ente Parco di Gallipoli Cognato e Piccole D.L. ha fortemente voluto formare dei giovani che Cominciando dal trekking , in una terra ancora selvaggia ed incontaminata , dove le più svariate specie animali trovano rifugio, affrontato non solo come attività sportiva, ricreativa, ma come un modo per ritrovare se stessi attraverso il contatto con la natura, per recuperare quell’ antico e istintivo legame con la terra, le guide del Parco di Gallipoli C. nominate ambasciatori del “Viaggio nel cuore della vita”, saranno protagoniste di questo Brand turistico lanciato a Pietrapertosa in anteprima, ma che coinvolgerà tutti i comuni dell’area, il Volo dell’Angelo, Associazioni, Pro Loco, operatori economici e le comunità intere.

MARIA CAVUOTI-SINDACO DEL COMUNE DI PIETRAPERTOSA