Ottavo raduno delle maschere Antropologiche 2019 a Tricarico

Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 si rinnova l’appuntamento con il “raduno delle maschere antropologiche” giunto all’VIII edizione con una formula rinnovata “Maschere e sapori dal mondo”.

Il” il raduno delle maschere antropologiche” è un’iniziativa nata nel 2012 a Tricarico dall’associazione Pro Loco Tricarico come momento di ricerca e confronto tra maschere lucane, italiane ed europee. Indagando e scoprendo, di anno in anno, i punti di contatto e le analogie tra le diverse maschere provenienti da diverse parti del mondo, indagando le loro origini. Ogni anno si scoprono connessioni “magiche” tra le maschere, come ad esempio le analogie tra il costume della maschera di Tricarico e Mamuxaros di Unanua in Navarra o quelle di Neoneli in Sardegna. L’edizione 2019 sarà caratterizzata, oltre da un continuo confronto tra le maschere, anche da un percorso enogastronomico in cui verranno presentati i prodotti tipici dei vari Paesi partecipanti, che si dipanerà tra le vie degli antichi quartieri Rabata e Saracena di Tricarico. Questo momento conviviale sarà un’occasione di promozione dei propri territori con una forte valenza culturale e di valorizzazione delle tradizioni. All’interno del percorso sono stati individuati dei momenti e dei luoghi nei quali i visitatori avranno l’occasione di approfondire la conoscenza dei gruppi e la loro storia. In queste tre giornate sarà possibile assistere ad una serie di eventi, tra i quali artisti di strada, mostre d’arte e artigianato in collaborazione con la BIBART (Biennale d’arte di Bari), APT Basilicata, Kalura Meridionalismo, Slow Food Matera, Basilicata 131 e Vostok 100k.

La manifestazione sarà inaugurata il 31 maggio con “BTWIC sul Territorio” in collaborazione con APT Basilicata: il focus dell’incontro verterà sul Destination Marketing e sull’attrattività turistica delle tradizioni folkloristiche. Interverranno Mariano Schiavone – direttore APT Basilicata, Matteo Martelli – Vica sindaco di Tricarico, Roberta Milano – Consulente e Docente universitaria (Università Cattolica di Milano), Lorenzo Scaraggi – Giornalista freelance – Reporter per Repubblica, Roberta Giuliano – Regional Manager INSTAGRAMERS Basilicata, Stefania Clemente – colora Matera, Annalisa Romeo – Esperta Strategie Digitali, moderatore dell’incontro Gianni Lacorazza – APT Basilicata.

Nell’anno di Matera-Basilicata 2019, questa edizione del raduno ospiterà un gruppo di maschere proveniente dalla capitale gemellata Plovdiv (Bulgaria) per partecipare al processo di connessione dei territori delle due capitali europee della cultura. I kukeri, arcaiche maschere bulgare, saranno ospiti d’eccezione nella sfilata del 1° giugno e di un aperitivo di presentazione con la presenza di Rossella Tarantino, manager della fondazione Matera-Basilicata 2019.

Il 2 giugno i 20 gruppi ospitati a Tricarico sfileranno per le vie del centro creando un’atmosfera arcaica e carica di suggestioni.

L’evento sarà l’occasione per testare in un nuovo contesto l’utilità di TBOX CHAIN, la nuova app di una startup lucana mediante tecnologia blockchain certificare le presenze e le recensioni dei visitatori.

Ad allietare le serate del raduno si esibiranno i “Blue Cat Blues” il 31 maggio, Pietro Cirillo con le sue Officine Popolari Lucane in compagnia di Mario Dileo il 1° giugno.

Per maggiori informazioni www.prolocotricarico.it e sui canali social @prolocotricarico (Fb, Tw, In)

PER LE VISITE GUIDATE contattare Viaggi e Turismo Zirlìo

Programma dal 31 maggio all’1-2 giugno 2019

*** 31 maggio 2019 ***

– Ore 18:00 Palazzo Lizzadri

presentazione dell’VIII edizione del Raduno

BTWIC sul territorio (in collaborazione con APT Basilicata)

– 20:00 centro storico

Inaugurazione percorso enogastronimico “sapori dal mondo”

Con la partecipazione della Biennale d’arte di Bari

Esposizione fotografica di Basilicata 131

– 23:30 Piazza Garibaldi

Performance musicale BLUE CAT BLUES

*** 1 giugno 2019 ***

– 11:00 A passeggio per la città d’arte

A cura di Zirlio, Gruppo FAI Tricarico

– 12:00 largo plebiscito

Aperitivo con Matera 2019 e Plovdiv 2019; ospiti i kukeri dalla Bulgaria

– 17:45 piazzale scuole elementari

raduno gruppi

Carnevale di Castiglion Fibocchi (Toscana);

Belli e i brutti – Suvero (Liguria);

Sos tumbarinos – Gavoi (Sardegna);

L’urs di Teana (Basilicata);

I domini di Lavello (Basilicata)

I Kukeri (Bulgaria)

– 20:00 centro storico

Percorso enogastronomico con performance artistiche ed esposizioni d’arte

– 23:30 piazza Garibaldi

Concerto di Pietro Cirillo e le Officine Popolari Lucane

*** 2 giugno 2019 ***

– 11:00 A passeggio per la città d’arte

A cura di Zirlio, Gruppo FAI Tricarico

– 12:00 largo plebiscito

Aperitivo “Tarallucci e vino” con i gruppi ospiti

– 17:30 piazzale torre normanna

Raduno dei gruppi

S’ainu Orriadore – Scano Montiferro (Sardegna);

Sos tumbarinos – Gavoi (Sardegna);

Carnevale di Castiglion Fibocchi (Toscana);

Carnevale del Brigantino – Crispiano (Puglia);

Belli e brutti – Suvero (Liguria);

il carnevale di Alessandria del Carretto (Calabria);

Pulcinella di Castiglione Messer Marino (Abruzzo);

Zanni – Pozza e Umito (Marche);

Mamutzones – Samugheo (Sardegna);

La lachera di Rocca Grimalda (Piemonte);

Ducato di Piazza Pontida (Lombardia);

Zompa Cardillo – Montemarano (Campania),

Il diavolo di Tufara (Molise);

Le Maschere di Tricarico;

Anteloope – maschere dal Mali.

– 19:30

presentazione delle maschere in piazza Garibaldi

– 20:30 centro storico

Percorso enogastronomico con performance artistiche ed esposizioni d’arte

EVENTI SPECIALI E ANIMAZIONE a cura di

Bibart Biennale Internazionale d’arte

Basilicata Turistica

Kalura Meridionalismo

Lucania131

Pietro Cirillo