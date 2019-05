Dal 1 giugno il Passaporto per Matera 2019 diventa titolo di viaggio sugli autobus urbani Miccolis

Nelle scorse ore (n.d.r.) è stato firmato l’accordo tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e l’azienda di trasporti Miccolis Spa che dal 1 giugno 2019 consentirà a tutti i possessori del Passaporto annuale per Matera 2019 di accedere gratuitamente a tutti gli autobus urbani della città di Matera, Capitale Europea della Cultura fino alla conclusione del programma (fine 2019 con un prolungamento a gennaio 2020)

“L’iniziativa, frutto di una lodevole intuizione di alcuni Consiglieri comunali e sostenuta dal sindaco di Matera Raffello De Ruggieri, – spiega Salvatore Adduce, Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019-, intende incentivare l’uso dei mezzi pubblici in concomitanza con la stagione estiva, così come avviene nelle principali città europee, diminuendo il traffico cittadino e rendendo più agevole la mobilità urbana, con particolare riferimento all’area a ridosso del centro storico”.

I dettagli dell’iniziava verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni e a cui prenderanno parte il Presidente e il Direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce e Paolo Verri, il Direttore generale della Miccolis Spa, Aurelia Miccolis, il sindaco di Matera, Raffello De Ruggieri, e l’assessore ai Trasporti, Angelo Montemurro. Tutti i cittadini (di qualunque età) che vogliono utilizzare questa bellissima opportunità e che non hanno ancora il Passaporto annuale per Matera 2019, possono acquistarlo presso l’Info point di Matera 2019 in Via Lucana o attraverso il sito web ufficiale.