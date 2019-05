Bari: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile arrestano nel quartiere San Girolamo un 45enne con una pistola con matricola abrasa e droga

Prosegue incessantemente l’attività di controllo del territorio posta in essere dal Nucleo Radiomobile di Bari nelle strade e piazze cittadine. Proprio in tale contesto, nella mattinata di ieri i militari del suddetto Nucleo, hanno proceduto all’arresto di D.D. 45enne residente nel quartiere San Girolamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di una pistola clandestina. Lo stesso, sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, del peso complessivo di 12 grammi e 4 grammi di hashish suddivisi i dosi, nonché di una pistola marca Beretta cal. 6.35, con matricola abrasa, completa di caricatore con all’interno nr 4 cartucce al 6.35, in buono stato d’uso e conservazione, occultata in una fioriera. La pistola verrà sottoposta ad accertamenti balistici al fine di verificarne l’eventuale utilizzo in pregresse azioni delittuose. Sono in corso anche verifiche ed accertamenti finalizzati a comprendere il motivo per il quale il 45enne fosse in possesso di un’arma da fuoco pronta all’utilizzo. L’uomo, su disposizione della competente A.G. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari.

