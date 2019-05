Amministrative in Basilicata: I sindaci eletti

Amministrative in Basilicata. Lo spoglio delle schede rimanda a Potenza al ballottaggio tra il candidato sindaco Guarente al 44,73% e Tramutoli al 27,41% . Oltre a Potenza va al ballottaggio, il 9 giugno prossimo, anche il Comune di Banzi nel Potentino, dove lo spoglio ha presentato un caso davvero eccezionale, poichè i due candiati sindaci hanno ottenuto il medesimo risultato, conseguendo quindi il 50% dei voti. A Venosa vince il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marianna Iovanni con il 28,72% . Per il resto la guida degli oltre 50 comuni lucani viene affidata a sindaci provenienti da liste civiche con percentuali che arrivano addirittura al 100% dei consensi a causa della presentazione di un unico candidato. Nel Metapontino, sono stati riconfermati con un plebiscito i sindaci uscenti di Nova Siri e di Bernalda, mentre Rotondella affida il Comune a Gianluca Palazzo, non riconfermando il sindaco uscente Agresti.

Di seguito i nomi dei sindaci divisi tra le province di Potenza e Matera.

PROVINCIA POTENZA

Anzi: Maria Filomena Graziadea ( In Campo Per Anzi) con il 58.77%

Armento: Maria Felicia Bello (Il Bene in Comune) con il 82,03%

Barile: Sindaco Antonio Murano (Barile °rinnoviamoinsieme) con il 52,93%

Brienza: Antonio Giancristiano (Uniti per Brienza) con il 44,12%

Brindisi Montagna: Gerardo Larocca (Radici Comunità Futuro) con il 59,35%

Calvera: Pasquale Bartolomeo (Bell’aria) con il 67,77%

Castelluccio Superiore: Giovanni Ruggero (Castelluccio Nel Cuore) con il 61,80%

Castelmezzano: Nicola Rocco Valluzzi (Continuiamo A Volare) con il 67.65%

Chiaromonte: Sindaco Valentina Viola (Chiaromonte Rinasce) con il 59,95%

Gallicchio: Gaetano Pandolfi (Noi Tutti Uniti Per Gallicchio) con il 58,15%

Guardia Perticara: Pasquale Montano (Guardi Avanti) con il 53,03%

Lagonegro: Maria Di Lascio (Leali Per Lagonegro) con il 100%

Laurenzana: Michele Ungaro (Avanti Per Laurenzana) con il 50,29%

Maratea: Daniele Stoppelli (Rinascita) con il 60,24%

Marsico Vetere:

Missanello: Filippo Sinisgalli (Insieme Per Il Futuro) con il 100%

Montemurro: Senatro Di Leo (Impegno Per Montemurro) con il 92,75%

Nemoli: Domenico Carlomagno (Nemoli Nel Cuore) con il 92,17%

Noepoli: Francesco Antonio Calabrese (Noepoli Bianca) con il 52,44%

Pescopagano: Giovanni Carnevale (Pescopagano Risorge) con il 46,60%

Picerno: Giovanni Lettieri (Per Picerno) con il 62,02%

Pietragalla: Paolo Cillis (Pietragalla Bene Comune) con il 40,95%

Rapone: Lorenzo Felicetta (Uniamo Rapone) con il 79,38%

Rivello: Francesco Altieri (Rivello Rinnovata) con il 78,54%

Roccanova: Rocco Greco (Insieme Per Roccanova) con il 50,55%

Rotonda: Rocco Bruno (Uniti Per Rotonda) con il 50,65%

Sanchirico Nuovo: Sindaco Rosa Baldassarre (Nuovo Sanchirico) con il 52,09%

Sanfele: Donato Sperduto (Cittadinanza Unita) con il 51,72%

Sanpaolo Albanese: Mose Antonio Troiano (Comunita’ Unita) con il 95,24%

San Severino Lucano: Francesco Fiore (Insieme) con il 57,29%

Sant’angelo Le Fratte: Michele Laurino (Continuità Per Il Futuro) con il 53,72%

Satriano Di Lucania: Umberto Vita (Satriano Riparte) con il 91,49%

Savoia Di Lucania: Rosina Ricciardi (Savoia Nel Cuore) con il 51,78%

Spinoso: Pasquale Deluise (Spinoso In Comune) con il 74,55%

Terranova Di Pollino: Vincenzo Golia (Terranova In Comune) con il 98,37%

Tito: Graziano Scavone (Cambia Tito) con il 94,54%

Trivigno: Marco Guarini (Nuova Alba Per Trivigno) con il 53,81%

Venosa: Marianna Iovanni (M5s) con il 28,72%

Viggiano: Amedeo Cicala (Rinnovamento E Unione) con il 61,07%

PROVINCIA MATERA

Bernalda: Domenico Raffaele Tataranna (Piu Bernalda E Metaponto) con il 70,06%

Calciano: Giuseppe Arturo De Filippo (Calciano Nel Cuore) con il 61,39%

Cirigliano: Franco Galluzzi (Progetto Comune) con il 54,98%

Craco: Vincenzo Lacopeta (Craco Per noi) con il 74,39%

Garaguso: Francesco Antonio Auletta (Insieme Nella Continuità) con il 56,73%

Gorgolione: Carmine Nigro (Costruiamo Il Nostro Futuro) con il 63,30%

Miglionico: Francesco Comanda (Miglionico In Comune ) con il 42,01%

Nova Siri: Eugenio Lucio Stigliano (Risplende Nova Siri) con il 71,41%

Pomarico: Francesco Mancini (Mancini Sindaco) con il 71,72%

Rotondella: Gianluca Palazzo (Fare Comunità) con il 65,87%

San Giorgio Lucano: Giuseppe Antonio Domenico Esposito (Diamoci Un Futuro) con il100%

Tricarico: Vincenzo Carbone (Futuro E Radici) con il 54,08%

Valsinni: Gaetano Celano (Valsinni Verso Il Futuro) con il 36,43%

.