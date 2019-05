Matera: Polizia arresta cinquantenne per tentata estorsione

La Polizia di Stato la scorsa notte ha arrestato un cinquantenne materano per tentata estorsione, minacce e danneggiamento aggravati.

L’indagine che ha portato all’arresto dell’uomo, con precedenti di polizia, è stata compiuta dalla Squadra Mobile che ha ricostruito le vessazioni subite da un professionista materano che aveva ottenuto la somma di mille euro, regolarmente fatturata, a fronte di una prestazione professionale relativa ad un progetto tecnico di ristrutturazione edilizia poi non gradito alla famiglia dell’uomo.

Di qui l’ira del cinquantenne che in due episodi vessatori diversi ha richiesto millecinquecento euro con minacce e violenze tanto da costringere il professionista a ricorrere alle cure mediche per lesioni giudicate guaribili in quattro giorni s.c. L’ultimo episodio, verificatosi la scorsa notte, ha portato all’arresto in flagranza dell’uomo che, dopo aver citofonato minacciosamente all’abitazione del professionista, ha colpito la sua autovettura danneggiandone la carrozzeria in varie parti.

L’immediato intervento della Volante ha permesso di trovare l’uomo ancora vicino all’autovettura che, all’esito della breve attività investigativa, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Matera con applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati.