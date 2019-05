A Marina di Ginosa la XVI Giornata Nazionale dello Sport

Fervono i preparativi per la XVI Giornata Nazionale dello Sport in programma per domenica 2 giugno 2019

Anche quest’anno questa importante manifestazione sarà celebrata a Marina di Ginosa con una serie di eventi sportivi a partire dalle ore 9 fino alle 19,30: dalla 33^ edizione della marcialonga all’orienteering, dal beach volley al tennis, dal calcio al basket, fino alle simulazioni di salvataggio a mare.

Tante iniziative per tutti i gusti e tutte le età in altrettante location identitarie, per una giornata promossa dal CONI e che vede la partecipazione delle associazioni del territorio.

L’obiettivo? Promuovere lo sport nella sua forma più alta e il sano divertimento.

A seguito del protocollo d’intesa per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile siglato con il Ministero dell’Ambiente, saranno messe in pratica le buone pratiche ecologiste per il “plastic free’’.

Pertanto, si raccomanda l’utilizzo della propria borraccia, in modo da evitare l’utilizzo di bottigliette di plastica.