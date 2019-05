Domenica Election day, si vota per le Europee e le Amministrative

Domenica 26 maggio 2019 sarà il giorno dell’election day: urne aperte, nella sola giornata di Domenca, in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le elezioni Europee e in diversi Comuni anche per il rinnovo del Consiglio Comunale.

In Basilicata sono 54 i Comuni in Basilicata chiamati, domenica 26 Maggio, a rinnovare i propri consigli comunali. Potenza, capoluogo di Regione, è l’unico Comunce che superando i 15 mila abitanti vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e il ballottaggio si svolgerà domenica 9 Giugno.

41 i Comuni della Provincia di Potenza, 13 quelli della Provincia di Matera.Lo spoglio per le amministrative inizierà lunedì pomeriggio dopo quello relativo alle elezioni Europee.

In Puglia saranno 67 i comuni chiamati alle urne. In quindici comuni si voterà con il con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In Calabria si vota per le Amministrative in 136 comuni della Regione.

Si voterà in cinque comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e saranno le prime elezioni per Corigliano-Rossano, uno dei nuovi comuni istituiti nel 2018 in Calabria.