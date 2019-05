TAKAGI & KETRA featuring OMI e GIUSY FERRERI – “JAMBO” DA OGGI NOVITA’ SU RADIO LASER

Tra il cielo e la savana tutto girava …

… anche il nuovo singolo di

TAKAGI & KETRA

Featuring

OMI e GIUSY FERRERI

“JAMBO”

da domani in radio

la hit Afro Beat che farà ballare tutta l’estate

La scorsa estate hanno dominato le classifiche con il Baile de Favela; quest’anno,invece, i due produttori multiplatino TAKAGI & KETRA puntano tutto sull’Afro Beat a 130 bpm. Due featuring d’eccezione con loro: il cantante giamaicano OMIche con la sua Cheerleader ha conquistato tutto il mondo e GIUSY FERRERI, l’indiscussa Queen delle estati italiane che dopo Amore e Capoeira consolida la magica collaborazione col duo.

Da domani, venerdì 24 maggio, l’Africa e il suo ritmo travolgente sbarcano in radio e in digitale con JAMBO!

La coreografia del video vede la straordinaria direzione artistica e partecipazione diSherrie Silver, vincitrice del prestigioso MTV VMA AWARD per la miglior coreografia con il video This Is America di Childish Gambino e che vanta di importanti collaborazioni con Rihanna, Nicky Jam, Lady Gaga, Rita Ora e molti altri.

Sherrie Silver, nata in Ruanda nel 1994, è una coreografa, ballerina, attrice e istruttrice di afrodance che usa la danza per aiutare le persone che hanno più bisogno. Un anno fa ha aperto una casa famiglia in Ruanda per sostenere i bambini e le loro famiglie.

Nella lingua Swahili “Jambo” significa “ciao”, un saluto rivolto rigorosamente con il sorriso di chi non ha bisogno di niente… per essere felice.

JAMBO!