Partenze navette Matera Aeroporto di Bari – Matera Ferrovia dello Stato A/R

Oggi 24 Maggio 2019 sono partite da Matera (e viceversa) le prime navette per l’aeroporto di Bari e la ferrovia dello stato di Ferrandina. A Matera il punto di partenza e di arrivo è dislocato presso Piazza Matteotti precisamente nel piazzale bus antistante al Cinetix caffè, ad Altamura il punto di partenza ed arrivo é in via Matera angolo via Spoleto mentre a Bari Palese le navette saranno disponibili presso il terminal bus appena usciti sul piazzale principale dell’ aeroporto.

Gli orari del servizio navette sono consultabili sul sito della provincia di Matera, della Cotrab, della Cotrap ed online sul sito di Aeroporti di Puglia con possibilità di prenotazione, oltre che in tutte le agenzie convenzionate. Stamattina funzionari della provincia di Matera insieme al Presidente delle associazioni infrastrutture Matera, hanno monitorato la regolarità delle partenze e degli arrivi riscontrando la puntualità del servizio.

La Provincia di Matera ha provveduto anche ad installare delle paline in piazza Matteotti che indicano gli orari delle navette per aeroporto di Bari Palese e stazione ferroviaria di Ferrandina Scalo.

Grande soddisfazione è stata espressa dai turisti e dai pendolari entusiasti del potenziamento ottenuto dopo mesi di sollecita richiesta.

Ci si augura che questo servizio possa continuare anche in futuro agevolando gli spostamenti e garantendo un migliore e funzionale collegamento con la città di Matera ormai divenuta realtà turistica a livello nazionale ed internazionale.

Leonardo Bia