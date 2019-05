LUNEDI’ 27 MAGGIO A POTENZA SEMINARIO DELLA CISL SULL’ALTA FORMAZIONE

Riflettori puntati sull’avviso pubblico della Regione Basilicata per la concessione di contributi a laureati per corsi di alta formazione in scadenza il 31 maggio

Potenza, 24 maggio 2019 – L’avviso pubblico della Regione Basilicata che prevede la concessione di contributi per la partecipazione a corsi di alta formazione sarà al centro di un seminario informativo organizzato dalla Cisl e dallo Ial in programma nella sede dell’ente di formazione, al centro sociale di Malvaccaro, a Potenza, lunedì 27 maggio, alle 10. Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati due corsi di alta formazione promossi dallo Ial indirizzati a laureati disoccupati o inoccupati residenti in Basilicata. Il termine ultimo per le iscrizioni e per beneficiare del contributo regionale è il 31 maggio. Si tratta, in particolare, di un corso per controller nella gestione di commesse nel settore energetico, realizzato in collaborazione con la joint venture internazionale Arkad-Abb, e di un corso per esperti di digital marketing e social media strategy, che si avvale della collaborazione di importanti aziende e agenzie di comunicazione della Lombardia.

Proprio le partnership con le aziende costituiscono il punto di forza della proposta formativa dello Ial, così come spiegano il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, e il responsabile dello Ial, Luigi De Fino: “Abbiamo scelto di coinvolgere in questo progetto aziende di prestigio per dare un concreto valore aggiunto alla formazione e fornire ai partecipanti la possibilità di misurarsi con contesti lavorativi altamente competitivi. È una scelta strategica – continuano Gambardella e De Fino – che privilegia la qualità alla quantità e che unisce il sapere al saper fare con l’obiettivo di fornire ai nostri tanti laureati gli strumenti teorici e pratici per trasformare la formazione in un concreto canale di accesso al mercato del lavoro”.