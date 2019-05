L’IISS “Oriani-Tandoi” di Corato a Matera per promuovere il territorio

Sabato 25 maggio gli alunni dell’IISS Oriani-Tandoi di Corato saranno impegnati a Matera, Capitale europea della Cultura per il 2019, insieme ai ragazzi di altri istituti della provincia di Bari, per l’evento “Cuore della Puglia a Matera”, percorso di promozione turistica ed enogastronomica dei territori pugliesi.

Gli studenti degli istituti diretti dalla professoressa Angela Adduci, sono chiamati a promuovere, condividere e valorizzare anche in chiave turistica, i beni paesaggistici, architettonici e culturali di Corato, insieme ad istituiti di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Gravina in Puglia, Putignano, Rutigliano e Turi. Tale attività, inoltre, rientra nelle giornate europee del vicinato, gli European Neighbours’ Day, per la quale sono stati invitati cittadini e professionisti che lavorano con le comunità da tante Capitali europee delle Culture passate, presenti e future, dalla Basilicata e da varie regioni d’Italia per creare un momento di scambio di buone pratiche italiane, lucane ed europee. Sarà un’occasione in cui ognuno mostrerà le proprie attività e il proprio territorio, ciascuno attraverso una propria peculiare modalità.

“Sono state selezionate varie scuole – ha affermato la professoressa Franca Tota – la maggior parte del versante sud barese. Noi siamo l’unico istituto della parte settentrionale e anche per questo siamo molto orgogliosi di portare a Matera i nostri prodotti tipici e far conoscere le bellezze del nostro territorio”.

Il programma della giornate si svilupperà in una duplice modalità: nella mattinata, dalle 10 alle 16, in piazza San Francesco, appuntamento con “il cuore degli studenti pugliesi”, con attività dimostrative a cura degli istituti scolastici dei territori interessati al progetto. A seguire, dalle 17 a mezzanotte, nell’atrio del ristorante Cucina lucana nel rione Sassi, saranno allestiti stand espositivi.

“Durante la mattina saremo impegnati con la proiezione di un video illustrativo delle bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio coratino. Questo lavoro è stato realizzato dai nostri ragazzi durante le ore scolastiche. Nel pomeriggio invece saremo impegnati con uno stand tutto nostro. Qui faremo assaggiare dei piatti realizzati con i prodotti tipici del nostro territorio. Anche in questo caso il lavoro è stato svolto a scuola, grazie alla guida dei professori Galena e Lagreca. Non cucineremo nulla li, ma porteremo prodotti già confezionati”.

Durante questa seconda fase, sarà presente il noto attore e regista, originario di Bari, Paolo Sassanelli, oltre ad altri artisti, cantanti e musici pugliesi.