La Storica Pedalata Dei Turchi Giunge Alla Sua Quarta Edizione

Il 26 Maggio ciclOstile FIAB Potenza propone la visita guidata in bicicletta attraverso la città in festa

Si partirà domenica 26 maggio alle 16:00 dal Ponte Romano in viale del Basento per attraversare la città in bicicletta e raggiungere il centro storico in festa.

La passeggiata ripercorrerà la storia e le origini di Potenza, tra storia e modernità, e fornirà una occasione unica per vivere gli spazi cittadini da una prospettiva completamente diversa, e cioè in bicicletta.

“Siamo contentissimi di essere giunti alla quarta edizione” spiega il Presidente dell’associazione Manuela Lapenta “questa iniziativa, nata per gioco dalla mente di Rosario Avigliano, nostro associato e membro del Comitato Tecnico della Storica Parata dei Turchi, sta diventando un vero e proprio appuntamento fisso, una vigilia a pedali della storica parata. C’è molta curiosità nei confronti di questa modalità di fruire la festa e la città, il che dimostra l’interesse crescente verso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e non solo come espediente ludico o sportivo. Organizziamo moltissime iniziative con lo scopo di attirare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni su un modello di mobilità urbana sostenibile, ampliamente applicato nella maggior parte d’Europa; speriamo davvero che la futura amministrazione comunale saprà ascoltare le esigenze di questa parte di cittadinanza che vuole una città più libera dalle auto e più attenta agli spazi umani. Noi saremo di supporto a qualsiasi forza politica vorrà lavorare in questo senso adottando scelte coraggiose.”

Anche quest’anno l’evento è inserito nel cartellone del Maggio Potentino, il valore aggiunto consiste nell’iniziare la ciclo-passeggiata percorrendo il lungo fiume: per pedoni e ciclisti è un tratto di strada sicuro e piacevolissimo per la totale assenza di automobili.

Appuntamento domenica 26 maggio alle 16 al ponte Romano di Viale del Basento