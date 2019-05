Gravina in Puglia: Il 2 Agosto termine ultimo per adottare gli adeguamenti statutari per le Associazioni

Si porta a conoscenza di tutte le associazioni iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato e al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che entro e non oltre il termine ultimo del 2 Agosto 2019 le stesse dovranno provvedere ad adottare gli adeguamenti statutari prescritti dalla normativa vigente.

A tal proposito, l’assessorato regionale al welfare ha approvato le linee guida per gli adeguamenti statutari, alle quali uniformarsi. Il documento è scaturito dal lavoro del Tavolo regionale per l’attuazione della riforma del Terzo Settore e rappresenta un’utile riferimento per la comprensione di norme e provvedimenti amministrativi che disciplinano il settore.

Tutta la documentazione necessaria è disponibile anche sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, nella sezione “Avvisi Pubblici”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, con sede in via Sottotenente Buonamassa, in persona della dott.ssa Emanuella Barchetta, nei giorni di Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18) e Giovedì (dalle 9 alle 12), oppure chiamando in orari di ufficio al numero 080 3259503.