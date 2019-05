Cgil Cisl Uil marcia per il clima

“Venerdì 24 maggio saremo in piazza a Viggiano e a Potenza, accanto alla Rete degli studenti medi di Basilicata e alla Legambiente per il secondo sciopero globale per il clima, dopo quello del 15 marzo e dopo l’importante manifestazione in piazza del Popolo a Roma del 19 aprile, che ha visto la partecipazione dell’attivista Greta Thumberg”.

Lo fanno sapere in un comunicato stampa congiunto Cgil, Cisl e Uil Basilicata.

