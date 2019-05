A Potenza “Un Gol per Domenico”

L’Oratorio Centro Giovanile di Potenza, l’associazione Il Pozzo della Farfalla Onlus e la società PGS Don Bosco Domenico Lorusso organizzano la settima edizione di Un Gol per Domenico, memorial dedicato a Domenico Lorusso, amico, oratoriano, sportivo e arbitro di calcio di lungo corso, scomparso a Monaco di Baviera il 28 Maggio 2013.

La manifestazione si terrà presso l’oratorio Centro Giovanile di Potenza Domenica 26 Maggio 2019 a partire dalle ore 10.00.

In questa domenica di sport ricorderemo, come ogni anno da quando non è più con noi, Domenico con il suo profondo amore per lo sport, soprattutto il calcio. Domenico, cresciuto nel cortile dell’ Oratorio Salesiano di Potenza, è stato Presidente degli Amici Domenico Savio e animatore di tanti ragazzi. E l’Oratorio è rimasto nel tempo per lui il porto sicuro a cui tornare.

Vi invitiamo pertanto alla conferenza di presentazione che si terrà Sabato 25 Maggio alle ore 19.30 presso il Cineteatro Don Bosco.

Programma della giornata:

TORNEO PER LE SCUOLE CALCIO CATEGORIE 2009/10

Ore 10.00 – Arrivo e accoglienza

Ore 10.30 – Santa Messa in suffragio di Domenico

Ore 12.00 – Inizio torneo

Ore 13.30 – Pranzo comunitario (riservato ai bambini e agli accompagnatori)

Ore 15.00 – Ripresa torneo

Ore 18.00 – Premiazione e saluto dei partecipanti

Ore 19.00 – Incontro amichevole tra gli Amici di Domenico

Società che parteciperanno: PGS D.B. Domenico Lorusso, ASD Santa Maria, Asso Potenza A, Asso Potenza B, SC Pietragalla, Virtus Avigliano, ASD Shaolin Soccer, ASD Lykos, Hellas Vulture, Asd Calcio&Vita.

SITO DELLA MANIFESTAZIONE: www.ungolperdomenico.org

Contatti:

Corrado Amodeo – IL POZZO DELLA FARFALLA – ONLUS

Cell. 328.4458551 Email: ilpozzodellafarfalla@gmail.com

Antonello Condelli – PGS DON BOSCO DOMENICO LORUSSO

Cell. 380.5143395