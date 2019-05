A Marconia “Storie straordinarie di donne (non) ordinarie”

Venerdì 24 Maggio 2019, a Marconia, alle ore 19:00, presso la sede dell’Associazione Culturale Ce.C.A.M., sarà presentata l’Antologia di racconti: Storie straordinarie di donne (non) ordinarie AA.VV.

“[…] Giovani donne, fresche vincitrici di concorso, che avevano la notevole e invidiabile presenza di spirito atta a gestire delle ‘pluriclassi’, nei paesi e nelle frazioni più impervie e lontane dall’immaginario ‘culturale’ (una cosa, a pensarci bene, che oggi sarebbe quasi impossibile, stante il clima rovente che si respira – già dalle elementari – in molte delle aule scolastiche del nostro Paese). Di sera, poi, quelle coraggiose e appassionate ‘maestrine’ lucane che vivevano a pensione presso l’anziana del paese, spesso condividendo un’unica camera da letto, trasformavano le cucine di quelle abitazioni in aule da ‘scuola serale’, per insegnare l’alfabeto anche a donne e uomini maturi, anziani compresi, di ritorno dal dura lavoro dei campi. […]”

Giovanni Di Lena introdurrà la serata, dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura, Maria Grazia Ricchiuti, interverranno Maria Antonella D’Agostino e Luigi Angelucci, curatori dell’antologia. Saranno presenti gli Autori.