Torna a Policoro l’operazione “Spiagge pulite”

Per il 27° anno consecutivo il circolo Legambiente di Policoro con tanti volontari si ripresenta sul litorale per dare una mano di bellezza alla pineta, alle dune e alle spiagge. A rendere viva e partecipata la giornata saranno gli studenti di ogni ordine e grado di Policoro: la scuola primaria e secondaria di 1°grado dell’ I.C.2 “Giovanni Paolo II”, l’Istituto Superiore “E.Fermi” e l’IIS “Pitagora”, accompagnati dai docenti delle rispettive classi. I partecipanti saranno trasportati da Policoro città al Lido dagli scuolabus e dai bus di città della ditta Grassani Garofalo. Inoltre, anche quest’anno, la SAMMONTANA ristorerà, dopo la pulizia delle spiagge, tutti i volontari.

Già da giorni, i ragazzi si stanno preparando a questa giornata con la creazione di video-spot e di cartelloni che lanciano messaggi importanti all’uomo, indifferente alla sofferenza dell’ambiente marino, un ambiente in affanno che rischia di perdersi definitivamente se le nuove normative europee non vengano attuate immediatamente, soprattutto, dopo gli allarmi climatici e l’ultimo dossier di Legambiente BEACH LITTER, in cui risulta che la plastica è il rifiuto più presente sulle nostre spiagge.

Sarà sicuramente una giornata dove le persone di buona volontà faranno un gesto concreto a favore delle nostre spiagge e noi continueremo a sensibilizzare sempre, affinchè ognuno di noi possa sentirsi più responsabile del futuro del pianeta e di tutti coloro che lo abitano, tra cui noi.

Vi aspettiamo numerosi, giovedì, 23 maggio, alle ore 9:00, al lido di Policoro(lato destro).