Potenziato il servizio navetta da Matera per l’ aeroporto di Bari

Partirà venerdì 24 maggio 2o19 il servizio di navette da e per Bari Palese e da e per la stazione di Ferrandina.

Il presidente dell’Associazione S.S. 7 Matera Ferrandina, Leonardo Bia, in una nota esprime soddisfazione per l’avvio del servizio da parte della Provincia di Matera, dopo l’intesa raggiunta dal presidente Piero Marrese con la Regione Basilicata, il Comune di Matera e il consorzio appaltante Cotrab.

Di seguito la nota integrale e gli orari delle navette da Matera all’aeroporto di Bari Palese e viceversa.

Il presidente dell’Associazione S.S. 7 Matera Ferrandina, Leonardo Bia, insieme agli altri presidenti delle altre Associazioni che si occupano di potenziamento della mobilità e sicurezza delle infrastrutture del Materano, Antonio Latronico della “SS.407 Matera Vittime sulla strada”, Francesco Paolo Bianchi dell”Associazione Infrastrutture per Matera”, Gianfranco Losignore dell’ “Associazione Viabilità in sicurezza”, esprimono grande soddisfazione per l’avvio del servizio di potenziamento delle navette previste il 24 maggio 2019, per il collegamento tra Matera ed Aeroporto Bari Palese, con 24 corse totali andata e ritorno e potenziamento delle navette da Matera alla Ferrovia Fs di Ferrandina.

Si tratta di un grande risultato che interessa tutti i cittadini, pendolari e turisti, per soddisfare una domanda potenzialmente crescente legata anche a Matera Capitale 2019.

Finalmente si avrà un allineamento e frequenza quasi oraria sugli scambi intermodali tra navette e traffico aereo e ferroviario e di conseguenza si eviteranno le infinite attese e il decongestionamento del traffico veicolare.

Protagonisti per il potenziamento delle navette sono stati il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, il Referente unico per il Cis Invitalia Giovanni Portaluri, il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, che è stato parte attiva e fondamentale nello sblocco della vicenda, sollecitando gli altri soggetti interessati per il raggiungimento dell’accordo con un costante dialogo, facendo ridurre anche il costo chilometrico per il servizio navette implementato, con un risparmio per la collettività, il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, l’assessore alla Mobilità del Comune di Matera, Angelo Montemurro, il referente Cis del Comune Matera, Antonio Nicoletti, tutti i Ministri che hanno firmato il provvedimento al tavolo istituzionale per il Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera 2019 e tutte le Associazioni che hanno sensibilizzato tutti gli enti preposti per una celere risoluzione della vicenda.

L’ auspicio delle Associazioni summenzionate è che questo costituisca il primo passo per una più equilibrata politica di infrastrutturazione del territorio in chiave di mobilità moderna, con l’obiettivo di salvaguardare oltremodo la sicurezza stradale.

Le nostre associazioni continueranno a monitorare e sensibilizzare l’andamento di tutte le problematiche future, collaborando in maniera proficua con gli enti preposti.

Orari Navette Matera-Altamura-Bari Palese

Matera P.zza Moro 4:00 Altamura Via Maratea 4:25

Bari Palese 5:15

Matera 4:55 Altamura 5:20 Bari 6:10

Matera 7:00 Altamura 7:25 Bari 8:15

Matera 8:00 Altamura 8:25 Bari 9:15

Matera 9:30 Altamura 9:55 Bari 10:45

Matera 10:45 Altamura 11:10 Bar 12:00

Matera 12:30 Altamura 12:55 Bari 13:45

Matera 14:30 Altamura 14:55 Bari 15:45

Matera 16:00 Altamura 16:25 Bari 17:15

Matera 17:00 Altamura 17:15 Bari 18:15

Matera 18:00 Altamura 18:15 Bari 19:15

Matera 19:30 Altamura 19:55 Bari 20:45

Orari Navette Bari Palese-Altamura-Matera

Bari 9:15 Altamura 10:05 Matera 10:30

Bari 10:00 Altamura 10:50 Matera 11:15

Bari 11:00 Altamura 11:50 Matera 12:15

Bari 12:30 Altamura 13:20 Matera 13:45

Bari 14:00 Altamura 14:50 Matera 15:15

Bari 14:40 Altamura 15:30 Matera 15:55

Bari 16:00 Altamura 16:50 Matera 17:15

Bari 17:00 Altamura 17:50 Matera 18:15

Bari 18:00 Altamura 18:50 Matera 19:15

Bari 19:30 Altamura 20:20 Matera 20:45

Bari 22:00 Altamura 22:50 Matera 23:15

Bari 00:30 Altamura 01:20 Matera 01:45

Gli orari, già stabiliti, saranno disponibili il prima possibile e comunque nei prossimi giorni sul sito xella Co.TRA.B ed Aeroporti di Puglia.

Le navette potenziate per lo scalo di Ferrandina delle Ferrovie dello Stato saranno aggiornate entro venerdì 24 maggio 2019.