Giornata mondiale dell’ambiente: iniziative anche a Gravina

Anche Gravina aderisce alla Giornata mondiale dell’ambiente, in calendario il 5 Giugno.

La Seconda Commissione “Ambiente e Territorio” (presieduta da Franco Colonna; componenti: Raffaella Colavito, Salvatore Capone, Michele Tedesco, Michele Lorusso) ha proposto l’adesione all’evento indetto nel 1972 dall’Onu, ogni anno informato ad un tema diverso. Nel 2019, in particolare, al centro della scena vi sarà la lotta all’inquinamento atmosferico, una delle questioni forse più urgenti e preoccupanti degli ultimi tempi: si stima che annualmente le polveri sottili presenti in atmosfera siano causa di 7 milioni di morti in tutto il pianeta. Drammatici i dati forniti dall’Onu: il 92% delle persone in tutto il mondo non respira aria pulita e, tra l’altro, la pessima qualità dell’aria pesa sull’economia globale per 5 trilioni di euro l’anno in costi di welfare.

Per favorire la diffusione di stili di vita improntati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e del suo impatto sul riscaldamento globale e sulla salute, d’intesa con l’Amministrazione comunale la Seconda Commissione è impegnata a definire una serie di iniziative che avranno luogo in città Mercoledì 5 Giugno. Maggiori dettagli ed il programma completo di tutte le attività saranno tempestivamente resi noti nei prossimi giorni.