Assessore Rosa, incontro con dirigenti per potenziamento Arpab

Nella mattinata di oggi l’assessore della Basilicata all’Ambiente, Gianni Rosa, ha incontrato il direttore dell’Arpab, Edmondo annicelli, il direttore generale del Dipartimento Finanze, Elio Manti, il direttore generale della Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (Suarb), Raffaele Rinaldi, alla presenza del direttore generale del Dipartimento Ambiente, Carmela Santoro, per essere aggiornato sullo stato di avanzamento del Masterplan per il potenziamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Basilicata. Dopo aver analizzato nel dettaglio lo stato dell’arte del Masterplan sia dal punto di vista degli investimenti che delle relative coperture finanziarie, si è deciso un programma di azioni cui ciascuna delle parti dovrà ottemperare al fine di superare qualsiasi problematica che possa in qualsiasi maniera bloccare gli investimenti stessi. “Questo – ha detto l’assessore Rosa – è il primo di altri incontri programmati con l’Arpab. Siamo consapevoli che il territorio lucano sia molto più sensibile di quello di altre regioni al pericolo inquinamento e che l’Arpa Basilicata abbia la necessità di implementare i propri programmi di monitoraggio e di controllo. Per questo, uno dei primi impegni che ho assunto è quello di seguire da vicino il Masterplan”.