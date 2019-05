A Policoro donazione di materiale ludico ed arredi al reparto di pediatria

In arrivo per il reparto di pediatria dell?ospedale di Policoro materiale ludico e nuovi arredi. Ad offrili al nosocomio policorese, l’ associazione “World of colors” svolge un ruolo attivo nell’ ambito degli aiuti alla persona, di assistenza, solidarietà sociale e materiale, di beneficienza, di istruzione e di formazione, della tutela dei diritti civili, nonché valorizzazione dell’ambiente, di promozione e valorizzazione della cultura, dell’arte, delle tradizioni popolari e dei beni artistici, culturali, monumentali nel mondo.

Numerosi progetti sono stati ideati e realizzati negli ultimi anni. Tra i più importanti si possono ricordare la realizzazione di un Punto salute e la costruzione di due Scuole in Guinea Bissau, la donazione defibrillatori a nove comuni della fascia Jonica metapontina, fino all’ultimo, ma non meno importante, la donazioni di defibrillatori compresi di teche riscaldate, al Comune di Amatrice. L’Associazione World Of Colors ha in programma anche quest’anno una serie di eventi di beneficenza, finalizzati alla raccolta fondi per il progetto denominato “Un Sorriso in corsia”. Detto biennale progetto è destinato al Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Policoro – reparto Pediatria e al Presidio ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera reparto neuropsichiatria infantile.

Numerose iniziative sono state già eseguite con la realizzazione di eventi e iniziative destinate alla raccolta fondi. A termine del progetto che interessa la struttura ospedaliera di Policoro in data 24.05.2019 alle ore 17 ci sarà la cerimonia di consegna di materiale al Reparto di pediatria di Policoro.

Saranno Presenti alla cerimonia il Vescovo della Diocesi Lagonegro Tursi S.E. Vincenzo Orofino con un momento di preghiera e la benedizione; L’assessore Regionale alla sanità Dott. Luigi Rocco Leone; Il Direttore Generale ASM Matera Dott. Joseph Polimeni, il Sindaco di Policoro Dott. Enrico Mascia; Don Luigi Portarulo Sacerdote presso la Santa Sede premiato e testimonial World of colors; Il Presedente della provincia Dott. Piero Marrese,Il Presidente del C.i.p. Dott. Michele Saracino, il cantante Antonio Maggio, l’attore cabarettista Dino Paradiso, i dirigenti scolastici degli istituti che hanno partecipato al progetto infine i principali partner che hanno contribuito alla raccolta fondi.