Il Comitato per la difesa del medesimo rinnova l’invito già formalmente inoltrato a lui dal Sindaco di Pisticci, dott.ssa Viviana Verri, per un incontro costruttivo, di collaborazione e di rilancio delle iniziative previste. Si evidenzia a riguardo che i lavori di ristrutturazione antisismica, unica in Basilicata, e in fase di ultimazione, e, quindi, è completa la disponibilità di oltre duemila metri quadri di area sanitaria a servizio del pubblico.

