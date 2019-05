LANA DEL REY – “DOIN’ TIME” SU RADIO LASER DAL 24 MAGGIO

LANA DEL REY “ DOIN’ TIME”

“DOIN’ TIME” è il nuovo singolo di LANA DEL REY, in radio da venerdì 24 maggio. Si tratta della cover di un brano dei Sublime e fa parte della colonna sonora del documentario che racconta la storia dell’iconica band californiana.

Parlando della band, LANA DEL REY ha raccontato che “non passa un giorno che non ascolti almeno una canzone dei Sublime. Hanno impersonificato lo spirito sud californiano (“SoCal”) e hanno creato un genere che ha un sound totalmente loro”.

Anche i membri dei Sublime si sono mostrati entusiasti per l’uscita di questa cover. “Siamo così emozionati di collaborare con Lana. La sua voce sfumata, sexy e iconica fa respirare una nuova vita ad uno dei nostri singoli preferiti” dice Bud Gaugh. Mentre per Troy Dendekker, la vedova di Bradley Nowell, “la cover di Lana di DOIN’ TIME è magica e accattivante. Che onore avere il suo talento nell’eredità dei Sublime”.

Il documentario, prodotto dal vincitore di due Oscar Bill Guttentag, è stato presentato in anteprima lo scorso aprile durante il New York Tribeca Film Festival. Il singolo “DOIN’ TIME” è il primo brano pubblicato da LANA DEL REY nel 2019 e segue il successo dei lavori pubblicati nello scorso anno come “Marines Apartment Complex”, “Venice Bitch” e “hope is a dangerous thing for a woman like me to have. but i have it”.