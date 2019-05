Bari: Consegna premio “Mario La Pesa”

Alle ore 20,30 di lunedì 20 maggio, presso il Comando Legione Carabinieri Puglia, alla presenza del Comandante, Generale Alfonso Manzo, del suo Stato Maggiore, di una rappresentanza di Carabinieri della città e del Rotary Club Bari Sud, ha avuto luogo l’edizione 2019 del Premio annuale “Mario La Pesa”. L’evento prende il nome dal Presidente del predetto sodalizio, che decise, per la prima volta nel 1980, di istituire, appunto, una donazione annuale in favore di un orfano di militari dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il Presidente del Rotary Club Bari Sud, Ing. Marco PELLEGRINI, ha consegnato il premio a GIUNTA Natalia Junior, di anni 18, orfana del Mar. Ca. GIUNTA Salvatore, già addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Barletta (BT), deceduto il 22 luglio 2000 a seguito di un incidente stradale. La simbolica liberalità le consentirà di affrontare con più serenità gli studi futuri.

La cerimonia, improntata alla solidarietà e alla vicinanza alla famiglia del militare venuto a mancare, è stata seguita da una conferenza dal titolo “La diffusione della cultura della legalità tra i giovani”, tenuta dal Comandante della Legione Carabinieri Puglia.

In particolare il Generale Manzo ha illustrato ai convenuti che i Carabinieri da tempo partecipano ad un’intensa attività di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, attraverso una campagna annuale, con incontri presso le scuole medie e superiori di tutto il territorio nazionale; visite di gruppi di studenti presso strutture dell’Arma; progetti ad hoc condotti con gli Enti locali e il mondo associazionistico di settore. L’obiettivo è quello di contribuire alla divulgazione della cultura della legalità e di approfondire alcune tematiche quali l’educazione alla legalità ambientale, lo stalking e il femminicidio, la pedopornografia, il bullismo, la sicurezza stradale, le sostanze stupefacenti, la cooperazione internazionale, i diritti umani e le funzioni di polizia, l’accesso a internet ed i rischi connessi, ecc… Tali attività si inseriscono in un più ampio progetto condotto dai Carabinieri della Puglia teso a mantenere vivo il ricordo di eventi o fatti che hanno interessato la storia del nostro Paese. Infatti, presso la sede del Comando Legione Carabinieri Puglia e presso l’auditorium del Quartier Generale del Comando Scuole Aeronautica Militare III^ Regione Aerea, sita in Bari Palese, il 28 gennaio 2019, l’8 febbraio successivo ed il 21 marzo scorso, sono stati organizzati alcuni incontri con le scolaresche della città in occasione delle commemorazioni del “Giorno della Memoria” e di quello del “Ricordo”, nonché delle “Vittime Innocenti delle Mafie”.