Luca Testa & BOOSTEDKIDS By Your Side (feat. Norah B) dal 24 maggio su Radio Laser

Insieme per la loro ultima traccia, Luca Testa e BOOSTEDKIDS sono pronti a rilasciare By Your Side featuring Norah B per Generation Smash.

Lanciata alla fine del 2018, la nuova sub label di Smash The House di Dimitri Vegas & Like Mike punta al lancio di nuovi talenti emergenti.

Una vibrante batteria apre la traccia, prima di essere dominata rapidamente dal cantato e dai bassi. L’apertura ritmata rallenta un po’ e il melodico canto femminile di Norah B è introdotto e accompagnato da accordi al pianoforte e schiocchi. Non passa molto prima che un ritornello di influenza hardstyle faccia il suo ingresso, con un testo ripetitivo e facile da ricordare, rendendo la traccia sia dinamica che indimenticabile grazie alla sua struttura in continua evoluzione.

Luca Testa ha ricevuto il supporto di artisti del calibro di Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki e Zedd, solo per nominarne alcuni. Alcuni suoi bootleg di Redlight di Tiësto sono inoltre apparsi nello show di Danny Howard su BBC Radio 1.

Nel frattempo, anche i BOOSTEDKIDS hanno un elenco impressionante di sostenitori, avendo realizzato i remix ufficiali per artisti come Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki e Armin Van Buuren. Sono inoltre comparsi al fianco di Dimitri Vegas & Like Mike all’Amnesia di Ibiza.

Una collaborazione al 100% italiana da non perdere!