Per sopraggiunti impegni di Governo improrogabili, la visita del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in programma per mercoledì 22 maggio 2019 a Marina di Ginosa per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per il passaggio di proprietà di parte dell’area dell’ex Batteria Toscano dall’Aeronautica Militare e Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata al Comune di Ginosa, è RINVIATA.

Non appena confermata, sarà comunicata la nuova data.