EDO FERRAGAMO “Common People” ascolta il brano su Radio Laser

Nato e crescuito a Firenze, EDO FERRAGAMO ha scoperto la musica all’età di 12 anni, dopo aver trovato una chitarra in cantina, nella casa dei suoi genitori. Al liceo ha formato la sua prima band, e già a 16 anni si è reso quanto che la musica fosse diventato il suo interesse principale. Finito il liceo ha convinto la sua famiglia a mandarlo a studiare alla Berklee College of Music di Boston, nel Massachusetts. Successivamente si è trasferito a New York, dove vive oggi, per concentrarsi esclusivamente sulla sua missione: diventare un musicista.

Multitalento capace di cantare, suonare, scrivere e produrre, EDO è riuscito in breve tempo a realizzare il suo sogno. E dopo tutti questi anni di studio e perfezionamento, dopo aver suonato e suonato, dopo aver collaborato con ogni tipologia di professionista musicale è finalmente pronto per fare il grande salto. Un esempio perfetto di come bisognerebbe sempre fare: altro che andare là fuori allo sbaraglio.

“Common People” è il suo primo singolo e include un featuring col rapper newyorchese Cayenne Noluck. Fa parte del suo primo EP, pubblicato sulla sua etichetta. Ve lo presentiamo in due versioni, quella originale dell’EP e una magica versione acustica: uno stile personalissimo, il suo, capace di coinvolgere istantaneamente.

Scoprite con noi le grandi qualità di questo ragazzo, che a breve tornerà nel suo Paese natìo per una serie di concerti importantissimi:

27/5 MILANO – Rue Des Mille Party hosted by Valentina Ferragni

14/6 TORINO – opening for ANASTACIA

15/6 ROMA – opening for ANASTACIA

4/7 BOLOGNA – Oltre Music Festival

12/7 CASTELLO DI PERGINE – Pergine Festival

14/7 VENEZIA – Home Festival

E ce ne saranno diverse altre, che saranno annunciate a breve.

Buon ascolto a tutti!