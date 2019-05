DOMINIC FIKE

debutta in radio in Italia con

“3 NIGHTS”

il singolo da oltre 140 milioni di stream

da venerdì 24 maggio in rotazione

“The Florida native’s pop sensibilities have him poised for stardom”

The FADER

“a new indie star”

Hypebeast

“his success seems inevitable”

Pigeons & Planes

Il cantante e rapper originario della Floridadebutta in radio in Italiacon il singoloche ha già superato. Recentemente è uscito anche il videoclip ufficiale del pezzo, diretto dache vede Dominic tornare nella sua soleggiata città natale, Naples (Florida), e che si chiude con un accenno di un nuovo brano in uscita quest’anno.

“3 Nights” è incluso nell’EP d’esordio dell’artista ventitreenne, “Don’t Forget About Me, Demos”, disponibile in digitale, che ha attirato l’attenzione della critica così come dei fan in tutto il mondo.