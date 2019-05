DOMINIC FIKE – “3 NIGHTS”

ANGEMI & Ale Q insieme per la loro nuovissima tracciaBrokedown Palace, in stile future bass!

Da Open My Eyes di Ale Q e Witches di ANGEMI, entrambi vantano un elenco impressionante di tracce elettroniche di successo.

Il brano si apre con un cantato femminile e si immerge in un verso tipicamente pop e dal sound innovativo.

Sonorità di un lontano futuro si intrecciano alla base della traccia con schiocchi, sgocciolii e click insieme ad un ritornello orecchiabile. Ricco di imponenti percussioni, patinati accordi sospesi e sintetizzatori,Brokedown Palace possiede tutti gli elementi per diventare una hit da classifica.

Dimostrando di potersi cimentare con qualsiasi genere musicale, attraverso la serie “What if” su Facebook,ANGEMI è stato preso sotto le ali protettrici di Dimitri Vegas & Like Mike. Di conseguenza, ha avuto l’opportunità di esibirsi sul main stage di eventi comeTomorrowland, Creamfields e Gardens of Madnessa Ibiza, Antwerp e Liverpool.

Anche Ale Q ha dimostrato il suo valore nel mondo EDM, ottenendo il supporto di artisti come The Chainsmokers, Hardwell, W&W e Tiësto, solo per citarne alcuni.

Con la loro ultima traccia, Brokedown Palace, Ale Q e ANGEMI dimostrano di aver abbattuto i confini tra generi musicali.

Imperdibile!