“Desnuda” Andrea Grosso ascolta il brano su Radio Laser

“Desnuda” è il secondo singolo estratto dall’album D.I.C.A. (Desde Italia Con Amor), e Andrea Grosso, “El Tano” del reggaeton, questa volta, racconta la storia di un artista che vuole “spogliare” “Desnuda”, di paure e delusioni, una ragazza di cui è innamorato, quello che le chiede è di lasciarsi andare e riprovare a credere nell’amore.

La canzone, in spagnolo dal genere Latin/pop, con sonorita’ legate al reggaeton romantico, segue “La Bomba Del Verano”.

Con il primo singolo, l’artista italiano, ha preso sorprendentemente piede nel mercato latinoamericano, facendosi notare con oltre 2500 radio fm che hanno trasmesso il brano, piu’ di 200 interviste live e recensioni sulle piu’ importanti riviste e siti del genere urbano, meritando la nomination per i Latin Music Awards europei ed italiani 2019.

Il progetto musicale de “El Tano” continua a trasmettere messaggi anti-sessisti ed il Reggaeton delicato e ballabile di Andrea stravolge i canoni del genere che con i loro testi tendono ad abusare troppo spesso del mondo femminile.

A maggio verrà pubblicato l’album completo con il quale promette di sorprendere il pubblico di tutto il panorama Latin.

Il videoclip prodotto da Nicholas Baldini (videomaker di Irraggiungibile-Shade oltre 100 milioni di visualizzazioni) riporta al sapore dei locali latinoamericani e ad una storia romantica dai risvolti passionali.

Un’altra perla per chi sostiene che in italia non sappiamo fare il reggaeton….

Correlati