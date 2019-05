Confapi Matera su nuove commesse Ferrosud

“L’amministratore delegato di Ferrosud, azienda aderente a Confapi Matera, vede con favore l’incontro che il Sindacato avrà questa mattina con il Dipartimento Politiche di Sviluppo per chiedere alla Regione Basilicata di fare pressing sul Governo nazionale per un rilancio del sito ferroviario”.

È quanto si legge in una nota di Confapi Matera.

“In questo momento di ripresa – precisa l’ing. Antonio Ingusci – occorre la collaborazione di tutti, per cui ben vengano le azioni di sostegno a tutti i livelli”.

“Con una nota inviata dall’Associazione stamane a Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, l’A.D. ha fatto sapere che ad oggi Ferrosud ha acquisito, con contratti regolarmente sottoscritti, nuovi lavori per diversi milioni di euro, aventi ad oggetto la costruzione e la manutenzione di carrozze ferroviarie sia all’interno dello stabilimento di Jesce che in altri siti fuori regione.

Per effettuare questi lavori nei termini contrattualmente previsti – prosegue la nota di Confapi – la Società necessita di ulteriore manodopera oltre a quella già in forza, ragion per cui chiede la collaborazione e il coinvolgimento di tutti per far fronte, con un percorso condiviso, alle attività lavorative che si rendono necessarie.

Tutto ciò dimostra la fiducia che i committenti ripongono in Ferrosud, apprezzando il lavoro di rilancio e di riposizionamento sul mercato che la Società sta ponendo in essere in questi mesi, e prova che l’Azienda si avvia a superare la situazione di incertezza del passato.

L’attuale direzione aziendale sta dimostrando lungimiranza e capacità di gestione delle problematiche ereditate e l’auspicio è che non siano frapposti ulteriori ostacoli al virtuoso cammino che l’Azienda ha intrapreso e che siano salvaguardate le professionalità esistenti all’interno di Ferrosud, professionalità che sono riconosciute a livello nazionale da vari committenti”.

