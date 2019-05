Bari: Servizi straordinari dei Carabinieri e dei Reparti Speciali

Controllati locali commerciali non in regola con la normativa in materia di sicurezza ed igiene. Verifiche sulla regolarità dell’occupazione di abitazioni popolari e locali adibiti a circoli.

Nelle ultime settimane i Carabinieri di Bari, con il supporto di militari dello 11° RTG CC Puglia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno effettuato numerosi servizi di controllo del territorio coordinati sulla città di Bari che hanno portato ad arresti e denunce.

In particolare, sono stati arrestati per evasione D.B.O. 45enne, residente nel quartiere San Nicola, sottoposto agli arresti domiciliari e, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S.M. 23enne residente nel quartiere Libertà, quest’ultimo trovato in possesso di 25 grammi di cocaina suddivisa in 33 dosi e di 200,00 euro ritenuti il provento dello spaccio. E’ stato, inoltre, denunciato un libero vigilato per essere stato controllato in compagnia di pregiudicati, in violazione alle prescrizioni imposte dall’A.G..

Con i Reparti Specializzati sono state, inoltre, controllate 22 attività commerciali. Nel corso di tali controlli

– i titolari di 4 di esse sono stati deferiti alla competente A.G., per aver installato impianti audiovisivi di sorveglianza, in assenza della prevista e preventiva autorizzazione degli Enti competenti, in violazione agli artt. 4 e 8 della L.200/1970 che prevede un’ ammenda di euro 1550,00 per ogni singola attività;

– ad altri 5 sono state elevate sanzioni amministrative pari ad euro 56.000,00 per aver occupato complessivamente 16 lavoratori in nero;.

– ad un’altra è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000,00 euro poiché sprovvisto di documentazione obbligatoria (H.A.C.C.P. – Hazzard Analysis and Critical Control Points);

– al proprietario di un’altra attività commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.000,00 euro per aver violato gli artt. 6,7 e 9 d.lgs 206/2005 (codice del consumo), per aver messo in vendita merce priva di etichette come da normativa vigente.

Nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in un cantiere edile, è scattata la denuncia nei confronti di un imprenditore, poiché, in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, ometteva di verificare l’idoneità del piano di sicurezza e coordinamento in relazione allo stato avanzato dei lavori.

Sottoposti anche a controlli diversi circoli privati e luoghi di ritrovo, nonché tre abitazioni di case popolari occupate abusivamente da persone che sono state tutte identificate. Sul conto di queste ultime, sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati al loro deferimento in stato di libertà.

Sono stati inoltre segnalati 6 giovani per uso di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente, per uso personale, 1 grammo di eroina, 6 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, mentre in un vano di un condominio sono stati sottoposti a sequestro a carico, al momento, d’ignoti, 225,00 grammi di marijuana.

Elevate nr. 41 contravvenzioni per violazioni al C.d.S..

Un parcheggiatore abusivo è stato contravvenzionato ai sensi dell’ art. 7 co. 15 bis del C.d.S..

Sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli sprovvisti di assicurazione ed eseguito un fermo amministrativo di un motociclo condotto da conducente sprovvisto di casco protettivo.